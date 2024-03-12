Fransa'da Aya Nakamura'nın Olimpiyat açılışında şarkı söyleme ihtimali ırkçı tepkileri çekti

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Fransa'nın dünyaca ünlü şarkıcılarından Aya Nakamura'nın 2024 Paris Olimpiyatlarının açılışında şarkı söyleme ihtimali, ırkçı kesimin tepkisini çekti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Mali asıllı Fransız şarkıcı Aya Nakamura, 2024 Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde sahne alabileceği yönündeki haberlerin ardından ırkçı saldırılarının hedefi oldu.

Aşırı sağcılar, "Fransa'yı temsil etmediğini" savunarak, şarkıcının olimpiyatlarda yer almasına tepki gösterdi.

Aşırı sağcı Les Natifs isimli grup, başkentte Nakamura'nın şarkı sözlerini değiştirdikleri "Mümkün değil Aya, burası Paris, Bamako pazarı değil" yazılı pankart açtı.

Ünlü şarkıcı, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik saldırılara "Irkçı olabilirsiniz ama sağır değil" şeklinde karşılık verdi.

Olimpiyat Organizasyon Komitesi ise "Aya Nakamura'ya yapılan ırkçı saldırılar nedeniyle şok içinde oldukları" açıklamasını yaparak, "dünyanın en çok dinlenen Fransız sanatçılarından birine" tam destek verdiklerini dile getirdi.

Fransa Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ise Nakamura'ya hitaben "Önemli değil, insanlar seni seviyor. Hiçbir şey hakkında endişelenme." dedi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) milletvekili Antoine Leaument ise X hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü şarkıcıyı hedef alan aşırı sağcılara yönelik, "Ülkelerini sevdiklerini iddia ediyorlar ama dünyada Edith Piaf'tan sonra en çok dinlenen ve Fransızca konuşan şarkıcıyı dışlamak istiyorlar. Fransa'da ırkçı ve vatansever olamazsınız." yorumunu yaptı.

BFMTV'nin anketine göre, Fransızların yüzde 60'ından fazlası Nakamura'nın olimpiyatlarda sahne almasının "iyi bir fikir" olmadığı görüşünde.

28 yaşındaki ünlü şarkıcının sadece Youtube'da bir milyara yakın dinlenmesi olan şarkıları bulunuyor.