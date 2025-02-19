Fransa'da Başörtüsü Yasa Tasarısına Tepki - Son Dakika
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Fransa'da Başörtüsü Yasa Tasarısına Tepki

EMF, spor müsabakalarında başörtüsü yasa tasarısını ırkçı ve cinsiyetçi buldu, karşı çıkılmalı dedi.

19.02.2025 14:16
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Fransa'da Müslüman Öğrenciler (EMF) derneği, spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklamayı hedefleyen yasa tasarısının ırkçı, Müslüman karşıtı ve cinsiyetçi olduğunu belirtti.

EMF'nin X hesabından yapılan açıklamada, Fransız Senatosunun dün kabul ettiği ve spor müsabakalarında başörtüsünü yasaklamaya yönelik yasa tasarısı değerlendirildi.

Açıklamada, bunun Müslümanların kamusal alana erişimini sınırlandıran dışlayıcı bir tasarı olduğu vurgulanarak, "Bu yasa tasarısı sporda 'ayrılıkçılık' olduğu kuruntusuna dayanmakta. Müslümanlara yönelik genel bir şüphe söylemini haklı çıkarmak ve İslam ve Müslümanların etrafında 'kamu sorunu' oluşturmak için net olmayan ve marjinal sayılara dayanıyor." değerlendirmesine yer verildi.

Tasarının, spor müsabakalarında dini aidiyet gösteren simgelerin yasaklanmasını öngördüğü kaydedilen açıklamada, spor kulüplerinin söz konusu simgeleri antrenmanlar sırasında da yasaklamasına izin veren bu tasarının, dine dayalı dışlamaları meşrulaştırdığı belirtildi.

"Bu tasarı, aslında ikinci sınıf vatandaş oluşturuyor"

Açıklamada, bu durumun eşitlik ilkesini yok saydığına işaret edilerek, "Bu tasarı, ortak bir alan sağlamayı değil ancak spora erişimi gözetlemeyi, düzenlemeyi ve sınırlandırmayı hedefliyor. Vatandaşlığı ve kamusal alanı koruma kisvesi altında bu tasarı, aslında ikinci sınıf vatandaş oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu tasarıyla, Müslüman olmanın "bir tehdit" şeklinde kabul edildiğine ve Müslüman kadınların bedeninin bir siyasi kontrol meselesi haline geldiğine değinilen açıklamada, tasarı ırkçı, Müslüman karşıtı ve cinsiyetçi olarak nitelendirildi.

Fransa'da 2004'te başörtüsünün ve ardından 2023'te abayanın (uzun elbise) ilk ve orta dereceli okullarda yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, "Spor, yeni bir ayrımcılık sahası haline geliyor. Bu yasa tasarısı, Müslümanları hedef alan bir kontrol siyasetinin parçası. Buna acil olarak karşı çıkılmalı." denildi.

Açıklamada, kamusal alanın "dışlanma alanı" haline gelmemesi gerektiği vurgulanarak, "Spora erişim, ayrım gözetmeksizin herkesin erişebildiği bir hak olmalı." ifadesine yer verildi.

Fransız senatörler, spor karşılaşmalarında başörtüsü gibi dini aidiyet gösteren simgelerin yasaklanmasını amaçlayan tasarıyı dün kabul etti.

Merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) partili Senatör Michel Savin'in Senato'ya sunduğu tasarı kapsamında, kamuya ait spor mekanlarında toplu ibadetlerin yasaklanması da öngörülüyor.

Kamuya ait havuzlarda tesettürlü mayo gibi dini aidiyet gösteren simge ve kıyafetlere de yasak getiren tasarı, parlamentonun alt kanadını oluşturan Ulusal Meclis'te de görüşülecek.

Kaynak: AA

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