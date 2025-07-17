Fransa'da Bütçe Krizi Çağrısı

Kamu borçları ile boğuşan Fransa'da bütçe görüşmeleri son yıllarda hükümet krizlerine neden olurken Başbakan François Bayrou'nun 2026 bütçesini Ulusal Meclise sunmasının ardından meclisin en büyük partisi Ulusal Birlikten (RN) hükümeti düşürme sinyali geldi.

Le Parisien'in haberine göre, Meclisin en büyük partisi aşırı sağcı RN bir önceki Michel Barnier hükümetine karşı 2025 bütçesi üzerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gensoru önergesi sunarken Bayrou hükümetinin de 2026 bütçe planı nedeniyle selefi ile aynı kaderi paylaşabileceği mesajını verdi.

Meclisin en büyük partisi aşırı sağcı RN'nin önde gelen isimlerinden Marine Le Pen, hükümetin 2026 bütçe planını eleştirdi.

Le Pen, "Bu halde, RN için hükümete karşı gensoru önergesi vermemek mümkün değil." ifadesini kullandı.

Bayrou'nun 15 Temmuz'da Ulusal Mecliste tanıttığı ve 40 milyar avro civarında tasarruf öngören bütçe planını "etkisiz ve haksız" olarak niteleyen Le Pen, hükümetin tasarruf planları kapsamında bazı resmi tatilleri kaldırmak istemesine de tepki gösterdi.

Le Pen, "Fransızları iki resmi tatilden mahrum bırakmak devlete nasıl ekonomi sağlayabilir? Bu bir aldatmaca." dedi.

Fransa'da geçen yılki bütçe görüşmeleri hükümetin düşmesine neden olurken, bu yılki bütçe müzakereleri de Bayrou'nun tasarruf tedbirleri kapsamında bazı tatillerin iptal edilebileceğini belirtmesinin ardından kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Fransa'da kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 113

AB üyesi ülkeler arasında 2024'te kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının en fazla olduğu ülkeler içinde Fransa, yüzde 113 ile üçüncü sırada yer alıyor. Fransa, aynı zamanda yüzde 5,8 ile en fazla bütçe açığı veren ülkelerden biri.

Hükümet, kamu borcunu ödeyebilmek için tasarruf tedbirleri uygulamak isterken bütçe planları muhalefet tarafından "kemer sıkma politikaları" olarak nitelendirilmiş ve tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, 2025 bütçesi, yaşanan hükümet krizleri nedeniyle Ulusal Meclis'te onaylanamamıştı. Üstelik bütçe görüşmeleri sırasında muhalefetle uzlaşıya varamayan Michel Barnier hükümeti, sol ittifak ve aşırı sağcı vekillerin gensoru önergesine eş zamanlı destek vermesi sonucu 4 Aralık 2024'te düşmüştü.

Barnier hükümetinin düşürülmesinin ardından yeni hükümet kurulana kadar "kapanmayı" önlemek için 17 Aralık'ta Ulusal Mecliste özel bir bütçe tasarısı oy birliğiyle kabul edilmişti.

Fransa'da bütçe müzakereleri, muhalefet ile hükümet arasındaki temel anlaşmazlık konularından biri olmaya devam ediyor.