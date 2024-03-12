Fransa'da Camiye Irkçı Saldırı: Teravih Namazı Öncesi Domuz Kafası Bırakıldı

Intel, 2024 yılında Lunar Lake-U serisi mobil işlemcileri piyasaya sürecek

Intel, 2024 yılının sonlarında piyasaya sürülecek yeni nesil Lunar Lake-U serisi mobil işlemciler için çalışmalarını hızlandırdı. Meteor Lake-U işlemcilere kıyasla yüzde 50'ye varan performans artışı yaşayacak bu modeller, üçüncü nesil Core Ultra mimarisini kullanacak. Lunar Lake-U serisi işlemcilerin, Core Ultra mimarisini baz alacağı ve çoklu iş parçacığı performansının yüzde 50 daha iyi olacağı belirtiliyor. Hyper-Threading teknolojisinin kaldırılmasıyla elde edilen performans artışının, Intel'in güç ve önbellek yüklerini azaltmasına yardımcı olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Lunar Lake serisi işlemcilerin güç ihtiyacının 17W olacağı ve 30W'a kadar güçlendirmeyi destekleyeceği aktarılıyor. Yapılan performans testleri, Lunar Lake'in Meteor Lake'e göre yaklaşık 1,5 kat daha yüksek puanlar aldığını gösteriyor.