Fransa'nın Pas-de-Calais vilayetinde bir camiye teravih namazı öncesi ırkçı saldırı düzenlendi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Pas-de-Calais vilayetine bağlı Saint-Omer'de bir camiye teravih namazı öncesi domuz kafası bırakıldı. Onlarca kişinin ibadet etmek için toplandığı camide böyle bir manzarayla karşılaşılması üzerine durum polise bildirildi.
Saint-Omer Türkleri Kültürel Dostluk Derneği Başkanı İsmail Gülmez, France 3 kanalına yaptığı açıklamada, olayla ilgili şikayette bulunacaklarını söyledi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ramazan ayı boyunca Müslümanların rahatça ibadet edebilmesi için cami ve ibadethanelerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırma talimatı verdiğini açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › Fransa'da Camiye Irkçı Saldırı: Teravih Namazı Öncesi Domuz Kafası Bırakıldı - Son Dakika
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