Fransa'da Çekya Büyükelçiliği'nde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

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Fransa'da Çekya'nın Paris Büyükelçiliği bünyesindeki apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi hafif yaralandı.

Actu Paris sitesinin Paris İtfaiye Birimi'ne dayandırdığı habere göre, başkent Paris'in 7. bölgesinde bulunan Çekya'nın Paris Büyükelçiliği bünyesindeki bir apartman dairesinde yerel saat ile 14.00 sularında yangın çıktı.

Yangın sırasında büyükelçilik binası ve çevresindeki binalar tahliye edilirken, güvenlik önlemleri alındı.

Olay yerine 60 itfaiye eri sevk edildi ve yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

3 kişinin hafif yaralandığı yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.