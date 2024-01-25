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Fransa'da Çiftçilerin Tarım Politikası Protestosunda 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Fransa'da Çiftçilerin Tarım Politikası Protestosunda 2 Kişi Yaralandı

Fransa'da gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, hükümetin tarım politikasını protesto etmek için yol kesme eylemi yapıyor. Montauban kentindeki otoyol kesme eylemi sırasında bir aracın saman balyasına çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Çiftçiler, Lyon kentine girişi sağlayan otoyolu trafiğe kapattı ve Drome vilayetinde yabancı plakalı tırlardaki ürünlere el koydu. Eylemler kontrolden çıkabilir endişesiyle istihbarat servisleri uyarıda bulundu.

Fransa\'da Çiftçilerin Tarım Politikası Protestosunda 2 Kişi Yaralandı
25.01.2024 - 14:37,
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Fransa'da hükümetin tarım politikasını protesto eden çiftçilerin yol kesme eyleminde 2 kişi daha yaralandı.

Gelirlerinin azlığından şikayetçi olan çiftçiler, günlerdir Toulouse, Beauvais ve Agen gibi kentlerde yol ve otoyolları keserek hükümetin tarım politikasını protesto ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, güneydeki Occitanie bölgesinde bulunan Montauban kentinde otoyol kesme eylemi sırasında seyir halindeki aracın saman balyasına çarpması sonucu 2 kişi hafif yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çiftçiler, Lyon kentine girişi sağlayan A42 otoyolunu da trafiğe kapattı.

Drome vilayetinde çiftçiler, eylem yaptıkları noktadan geçen yabancı plakalı 15 tırdaki birçok ürüne el koydu.

Ürünlerin bir kısmını yola döküp yakan çiftçiler, kalanları da "Les Restos du Coeur" isimli yardım kuruluşuna bağışladı.

Bretonya bölgesinde balıkçılar da çiftçilerin eylemine destek verdi. Bölgede Rennes kentinde çiftçilerin valilik önünde düzenleyeceği gösterinin kortejine 150 balıkçı da katıldı.

Agen kentinde çiftçiler, süpermarketin duvarına hayvan gübresi döktü.

Eylemler, kontrolden çıkabilir

İstihbarat servisleri, çiftçilerin eylemlerinin kontrolden çıkma riskinin bulunduğunu belirtti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, eylemlerle ilgili durumu görüşmek üzere kabinesiyle bir araya gelecek.

Ariege vilayetinin Pamiers kentinde 23 Ocak'ta çiftçilerin yolu araç trafiğine kapattıkları sırada meydana gelen trafik kazasında aynı aileden iki kişi yaşamını yitirmiş, bir kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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