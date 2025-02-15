Fransa'da Cinsel İstismar İddiaları Gündemde - Son Dakika
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Fransa'da Cinsel İstismar İddiaları Gündemde

Başbakan Bayrou'nun cinsel istismar iddialarını 1990'larda görmezden geldiği öne sürüldü.

15.02.2025 14:16
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Fransa'da Başbakan François Bayrou'nun, Hristiyan öğrencilerin eğitim gördüğü özel okuldaki cinsel istismar iddialarını eğitim bakanı olarak görev yaptığı 1990'lı yıllarda görmezden geldiği öne sürüldü.

Bayrou'nun, ülkenin güneyindeki Notre-Dame'de Betharram isimli özel okuldaki çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu suçlamalarından 1990'lı yıllarda haberdar olduğu iddiası tartışılıyor.

Mediapart adlı internet sitesinin, bu ay yayımladığı haberde, 1993-1997 yıllarında eğitim bakanı görevini üstlenen Bayrou'nun, özel okuldaki çocukların cinsel istismara ve fiziksel şiddete uğradığı iddialarından 1990'lı yıllarda haberdar olduğunu ileri sürdü.

Muhalefet kanadından gelen sorular üzerine Bayrou, 11 Şubat'ta Mecliste yaptığı konuşmada, eğitim bakanıyken bu okulla ilgili herhangi bir şiddet veya cinsel istismar suçlamasıyla ilgili bilgilendirilmediğini savundu.

Bayrou, ayrıca Mediapart sitesi hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle şikayetçi olacağını duyurdu.

Mediapart sitesi, söz konusu okuldaki şiddet olaylarına ilişkin bir failin ilk kez 1996'da mahkum olduğunu belirterek, o tarihte hala eğitim bakanı olarak görev yapan Bayrou'yu yalan söylemekle itham etti.

Bayrou'ya istifa çağrısı

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Mediapart'ın iddiaları üzerine Başbakan'ın istifa etmesini istedi.

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, dün X hesabından yaptığı paylaşımla, çocuklara yönelik kötü muamele ve cinsel istismar iddialarını adalete bildirmediği gerekçesiyle Bayrou hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Bayrou'nun bugün bu özel okulla ilgili şikayetçi olanların kurduğu dernek üyeleriyle Pau kasabasında bir araya gelmesi bekleniyor.

Tüm bu iddialar, yaklaşık 2 ay önce başbakan olarak atanan ve halihazırda Mecliste çoğunluğu bulunmayan Bayrou'nun hükümetini zayıflatabilir.

112 eski öğrencinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, geçen yıl, okulda 1960-2011 yıllarında yaşandığı iddia edilen cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

François Bayrou, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Cinsel İstismar İddiaları Gündemde - Son Dakika

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