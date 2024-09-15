Fransa'da Cinsel Şiddet Protestoları

Güncel

Fransa'nın farklı noktalarında binlerce kişi cinsel şiddeti protesto etmek için toplandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransa'da eşi tarafından uyuşturucu verilerek 10 yılı aşkın süredir onlarca erkeğin cinsel saldırısına uğradığı iddia edilen Gisele Pelicot'un davasının gündeme oturmasının ardından ülkenin farklı noktalarında cinsel şiddet karşıtı protestolar düzenlendi.

Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda yaklaşık 1000 kişi, Marsilya'daki Adalet Sarayı'nın önünde ise 1000'den fazla kişi toplandı.

Öte yandan, Pelicot'a destek gösterilerinin olduğu Rouen, Rennes, Avignon da yüzlerce kişi cinsel şiddete karşı çıktı.

Göstericiler, "Utancın taraf değiştirmesi için", "Hepimiz Gisele'iz", "Gisele'e destek", "Mağdurlar size inanıyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Fransa'nın Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'un eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlanmış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı.

Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.