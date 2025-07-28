Fransa'da Engelli Pansiyonunda Yangın: 1 Ölü

Fransa'da engelli kişilere tatil döneminde konaklama hizmeti veren pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.
BFMTV'nin haberine göre, Charente vilayetine bağlı Montmoreau kasabasında bulunan ve tatil dönemlerinde engelli yaşlılara hizmet veren pansiyonda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangına 4 itfaiye aracı ile birlikte 68 itfaiyeci müdahale etti.
Jandarma yetkilileri, işletmeci çift ile birlikte 12 engellinin konakladığı pansiyonda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yetkililer, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.
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