Fransa'da Gensoru Önergesi Reddedildi

Fransa'da Başbakan François Bayrou hükümetine karşı sunulan gensoru önergesi, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin desteğiyle reddedildi.

Fransa Ulusal Meclisi Genel Kurulunda, Sosyalist Parti (PS) tarafından hükümete karşı meclise sunulan gensoru önergesi görüşüldü.

Bayrou hükümetine karşı meclise sunulan ve solcu, çevreci ile komünist milletvekillerinin desteklediği gensoru önergesi 189 oy alarak kabul için gereken 289 oya ulaşamadığı için reddedildi.

Mecliste 124 milletvekili bulunan RN partisi, gensoru önergesi lehine oy kullanmayarak Bayrou hükümetinin düşmesini engelledi.

Oturumdan önce basına açıklama yapan RN Grup Başkanvekili Marine Le Pen, hükümeti şu aşamada düşürmenin Fransız halkına bir fayda sağlamayacağını savundu.

Hükümet ile muhalefet arasında emeklilikle ilgili yürütülen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından PS, 26 Haziran'da hükümete karşı bir gensoru önergesi sunmuştu.