Fransa'da halk erken seçimler için sandık başında - Son Dakika
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Fransa'da halk erken seçimler için sandık başında

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından halk bugün erken genel seçimlerin ilk turunda oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor. Ülkede aşırı sağcı parti Ulusal Birlik, Macron'un merkezci Rönesans partisi ve sol koalisyon Yeni Halk Cephesi arasında çekişmeli bir yarış yaşanıyor. Seçimlerin sonucu belirsizliğini korurken, aşırı sağcı parti RN anketlerde önde çıkıyor.

30.06.2024 17:03
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- Fransa'da halk erken seçimler için sandık başında

PARİS - Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetmesinin ardından halk bugün erken genel seçimlerin ilk turunda oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Fransa'da genel seçimler için oy kullanma işlemleri başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa Parlamentosu seçimlerinde istediği sonucu elde edememesi nedeniyle 9 Haziran'da Fransa Ulusal Meclisi'ni feshetmesinin ardından halk bugün yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 49 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, Ulusal Meclis'te çoğunluğu elde etmek için AP seçimlerini ilk sırada tamamlayan 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı parti Ulusal Birlik (RN), Macron'un merkezci Rönesans partisi ve Jean Luc Melenchon'un liderliğindeki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti ve Komünist Parti'den oluşan sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) yarışıyor. Oy kullanma işlemleri büyük şehirlerde 20.00'de, küçük kasabalarda ve şehirlerde ise 18.00'de sona erecek.

Seçimlerin 2. turu 7 Temmuz'da

Fransa'da yükselişte olan aşırı sağ parti RN, seçimlerde mutlak çoğunluğu ya da 577 sandalyeden en az 289'unu kazanmayı hedeflerken, bir milletvekilinin ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50'den fazla oy alması gerekiyor. Seçmenlerin yüzde 12,5'inden fazlasının desteğini alan adaylar ise ikinci tura kalmaya hak kazanacak. Bugün ilk turunun, 7 Temmuz'da ise ikinci turunun yapılacağı seçimlerde meclisteki çoğunluğu kimin kazanacağı belirsizliğini korurken, nihai sonuç 7 Temmuz'da oy verme işlemi sona erene kadar bilinemeyecek.

Anketlerde aşırı sağ önde

Macron'un Meclisi feshederek iktidarını tehlikeye attığı seçimlerin son anketlerinde aşırı sağcı RN yüzde 35 ile yüzde 37 arasında oyla 1. parti çıkarken, sol koalisyon Yeni Halk Cephesi (Nouveau Front Populaire) yüzde 27-29 oyla 2. ve Macron'un partisi Rönesans ise yüzde 20-21 oy yüzdesiyle 3. parti çıktı.

Fransa'da alt meclis olan Ulusal Meclis, Fransa'nın 2 meclisli parlamentosundan güçlü olan taraftır. Ulusal Meclis, Muhafazakarların çoğunlukta olduğu Senato'ya kıyasla yasa yapma sürecinde son sözü söyleme yetkisine sahiptir.

"RN ve Yeni Halk Cephesi bölücü politikalar izliyor"

Cumhurbaşkanı Macron, seçimi aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi veya sol partilerin birleştiği Yeni Halk Cephesi ittifakının kazanması durumunda ülkenin "iç savaşa sürüklenme" riskiyle karşı karşıya olacağını ifade etmiş, her iki tarafın da halk arasında gerilimi artıran bölücü politikalar izlediğini söylemişti.

Macron, AP yenilgisinin ardından Ulusal Meclisi feshetmişti

Öte yandan 6-9 Haziran arasında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Fransa'da ilk sırada açık farkla aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi yer almış, Macron'un partisi Rönesans ise sandıktan ikinci çıkmıştı. Macron, AP seçimlerinde istediği sonucu elde edememesinin ardından 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetme kararı aldığını açıklamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fransa'da halk erken seçimler için sandık başında - Son Dakika

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