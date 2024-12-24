Fransa'da Hükümet Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
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Fransa'da Hükümet Krizi Derinleşiyor

Muhalefet, Bayrou'nun hükümetinin de Barnier gibi kısa sürede düşeceğini öngörüyor.

24.12.2024 17:18
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Fransa'da muhalefet, 13 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakan olarak atanan François Bayrou'nun yeni hükümetinin de selefi Michel Barnier'in hükümeti gibi uzun soluklu olmayacağı görüşünde.

Ülkede haziran ayında yapılan erken genel seçimlerin ardından hükümet krizi sürerken dün Başbakan Bayrou'nun kabinesi belli oldu.

Seçimlerin üzerinden 3 ay geçmesinin ardından kurulan ve 3 ay gibi kısa bir süre görevde kalan Michel Barnier hükümetinin muhalefetin gensoru önergesi ile düşürülmesi üzerine kurulan yeni hükümetin de selefiyle aynı makus kaderi paylaşabileceği ifade ediliyor.

Seçimlerde hiçbir parti ya da ittifakın tek başına hükümet kurmak için gerekli salt çoğunluğu elde edememesi ve mecliste birbiri ile uzlaşıya yanaşmayan aşırı sağ, sol ve merkez sağ olmak üzere 3 siyasi blokun oluşması azınlık hükümetlerini zorunlu kılarken, Bayrou hükümetini de Barnier'de olduğu gibi "seçimin kaybedenleri" olarak nitelenen merkez sağcı bloktan oluşması daha kırılgan hale getirdi.

Yeni hükümet "hiç de yeni olmamakla" eleştirilirken, Barnier hükümetini gensoru önergesi ile düşüren muhalifler kabinenin açıklanmasının ardından yaptıkları ilk değerlendirmelerde, Bayrou hükümetinin de uzun soluklu olmayacağının sinyalini verdi.

Hükümette yer almayan ancak meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Grup Başkanvekili Marine Le Pen, son 1 yılda 4 kez hükümetin değiştiğini hatırlatarak, bu siyasi tablo karşısında Macron'u eleştirdi.

2027 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday olacağı bilinen Le Pen, Anayasa'nın tekrar seçime gidilmesi için izin verdiği 1 yıllık süre dolar dolmaz "bu geçici siyasi dalgalanmaların sona ereceğini" belirtti. Le Pen, ülkenin içinde bulunduğu hükümet krizinin sorumlusu olarak gördüğü Macron'un artık "bittiğini", erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidileceğini öngördüğünü söyledi.

Ulusal Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Eric Coquerel ise Bayrou hükümetinin "kışı çıkaramayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni hükümeti aşırı sağ çizgisine kaymakla eleştiren Coquerel, bu hükümetin meşru olmadığını savundu. Coquerel, "(Bayrou hükümetinde) Tamamen aynı sorunlar olacağını düşünüyorum. Kesinlikle Barnier hükümetinden daha kısa sürede gensoru önergesine tabi tutulacak, 14 Ocak'ta (meclisteki) genel politika tartışmaları sırasında." ifadelerini kullandı.

Bayrou'nun başbakan atanması

Fransa'da haziranda yapılan erken genel seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamamış ve ülke tarihinin en parçalı meclis tablosu ortaya çıkmıştı.

Macron seçimin galibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakı yerine meclisin en küçük partisi Cumhuriyetçilerden (LR) merkez sağcı Michel Barnier'i 5 Eylül'de başbakan atamış ve seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra ülkede bir hükümet kurulabilmişti.

Ancak seçimin kazanını NFP'den ya da meclisin en büyük partisi aşırı sağcı RN'den hiçbir ismin yer almadığı Barnier hükümeti, "seçimi kaybedenler hükümeti" olarak nitelenmiş ve halk iradesini yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

2025 bütçe tasarısı konusunda uzlaşı sağlayamayan muhalefetteki solcular ve aşırı sağcılar, zaten kırılgan olan Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunmuştu.

Önerge, 331 milletvekilinin desteğini almış böylece hükümeti düşürmek için yeter sayı olan 288 aşılmıştı. Ülkede 62 yıl aradan sonra ilk kez bir hükümet muhalefetin gensoru önergesiyle düşürülmüştü.

Fransa'da merkez sağcı Barnier hükümetinin 4 Aralık'ta muhalefetin sunduğu gensoru önergesi ile düşürülmesinin ardından Macron tarafından 13 Aralık'ta Bayrou Başbakan olarak atanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Hükümet Krizi Derinleşiyor - Son Dakika

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