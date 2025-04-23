Fransa'da Katolik Okulda İstismar İddiası

Fransa Başbakanı François Bayrou'nun kızı Helene Perlant, cinsel istismar ve şiddet iddialarıyla suçlanan "Notre-Dame de Betharram" adlı özel okulun bağlı olduğu Katolik cemaatin düzenlediği bir gezi sırasında şiddete maruz kaldığını ve mağdur olduğunu belirtti.

Perlant, Paris Match dergisine verdiği röportajda, Fransa'da cinsel istismar ve fiziksel şiddet iddialarıyla gündeme gelen, Hristiyan öğrencilerin eğitim gördüğü Notre-Dame de Betharram'da yaşadıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

53 yaşındaki Perlant, 14 yaşında, eski öğrencisi olduğu bu okulun bağlı bulunduğu Katolik cemaat tarafından düzenlenen bir yaz gezisine katıldığını anlattı.

Perlant, gezide bir akşam uyku tulumlarını çıkardıkları sırada, yaklaşık 120 kilogram ağırlığında olduğunu kaydettiği Lartiguet isimli rahibin kendisini saçlarından tutarak yerde metrelerce sürüklediğini, karnı dahil olmak üzere tüm vücuduna yumruk attığını ve tekmelediğini söyledi.

Babası Bayrou'nun bu durumdan haberdar olmadığını belirten Perlant, "Mağdur olduğumu bilmiyor ve mağdur olarak ifade vereceğimi de bilmiyor." diyerek, o süreçte babasını korumak istediği için kendisine hiçbir şey söylemediğini ifade etti.

Helene Perlant, Notre-Dame de Betharram okulunun öğrenciler ve öğretmenler üzerinde susmaları için psikolojik baskı kuran totaliter bir yapı gibi işlediği yorumunu yaptı.

Başbakan Bayrou, iddiaları görmezden gelmekle suçlanıyor

Mediapart internet sitesinde 5 Şubat'ta yayımlanan haberde, 1993-1997 yıllarında Eğitim Bakanlığı görevini yürüten ve şu an Başbakan olan François Bayrou'nun, söz konusu özel okulda çocukların cinsel istismar ve fiziksel şiddete uğradığına dair iddialardan haberdar olduğu öne sürülmüştü.

Muhalefetten gelen sorular üzerine Bayrou, 11 Şubat'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Eğitim Bakanı olduğu dönemde bu okulla ilgili herhangi bir şiddet veya cinsel istismar suçlamasından haberdar edilmediğini savunmuştu.

Notre-Dame de Betharram'ın eski öğrencilerinden 112 kişinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, geçen yıl okulda 1960-2011 yıllarında yaşandığı iddia edilen şiddet ve cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Bu özel okulun 93, 69 ve 59 yaşlarındaki üç eski çalışanı 19 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Söz konusu okuldan mağdur olduğunu belirterek şikayetçi olan eski öğrenci sayısı 200'e yükselmişti.