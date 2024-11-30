Fransa'da Konferans İptali Onandı - Son Dakika
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Fransa'da Konferans İptali Onandı

Fransa Danıştay'ı, Rima Hassan'ın konferansının iptalini onayladı ve ifade özgürlüğü ihlali olmadığını belirtti.

30.11.2024 19:46
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Fransa'da Danıştay, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Filistin asıllı Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Rima Hassan'ın başkent Paris'teki bir üniversitede vereceği konferansın iptal edilmesi kararını onadı.

Fransız Danıştayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Danıştay, bir alt mahkemenin Hassan'ın Paris'te Sciences Po Üniversitesi'ndeki konferansının iptalini bozan kararına yapılan itirazı değerlendirdi.

Danıştay, Sciences Po Üniversite yönetiminin bu konferansı iptal etmesinin ifade özgürlüğüne ciddi bir ihlal teşkil etmediğine hükmederek, bir önceki mahkemenin kararını bozdu ve konferansın iptal edilme kararını onadı.

Danıştay, öğrencilerin yükseköğretim kurumu bünyesinde korunan ifade ve toplanma özgürlüklerinin, kurumun misyonunu aşacak veya burada kamu düzenini bozacak eylemlere izin veremeyeceği kanaatine vardı.

Sciences Po Üniversitesi yönetimi, 18 Kasım'da aldığı kararla, Hassan'ın katılacağı 22 Kasım'daki " İsrail'e silah sevkiyatlarına ambargo" temalı konferansı, "kamu düzenine zarar vereceği" gerekçesiyle iptal etmişti.

Hassan, 19 Kasım'da X hesabından yaptığı paylaşımla, üniversite yönetiminin konferansı iptal etmesine tepki göstermişti. Bu kararı, Gazze'deki soykırıma tepki gösterenlerin seslerini susturma girişimi olarak nitelendiren Hassan, bunun "kabul edilemez" olduğunu ifade etmişti.

Paris İdari Mahkemesi, 21 Kasım'da söz konusu konferansın iptal edilmesinin "yasa dışı" olduğuna karar vermişti.

Mahkeme, konferansın iptaline yönelik Sciences Po Üniversitesinin 18 Kasım'da aldığı kararı bozarak, okul yönetiminden Hassan'ın konferansının düzenlenmesi için yeni bir tarih belirlemesini istemişti.

Sciences Po yönetimi, Paris Mahkemesinin kararına itiraz ederek, davayı Danıştay'a taşımıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Konferans İptali Onandı - Son Dakika

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