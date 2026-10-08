Fransa'da liselilerin eğitim eylemlerine üniversite öğrencileri destek verdi

Fransa'da üniversite öğrencileri, günlerdir daha iyi eğitim koşulları talebiyle eylem düzenleyen liselilere destek için sokağa indi.

Fransa'da lise eylemleri hareketi 17 Eylül'de başkent Paris'in banliyösü Creteil'de bir lisede daha fazla imkan ve personel talebiyle öğretmenlerin yaptığı grevle başladı.

Eylemler önce Paris'in diğer banliyö liselerine, ardından da ülke geneline yayıldı. Eğitim bütçesi kesintilerinden etkilenen üniversite öğrencileri de liselilere destek amacıyla eylemlere katıldı.

Daha iyi eğitim koşulları talebiyle günlerdir devam eden lise eylemlerine Paris'teki prestijli okullardan 4. Henri Lisesi öğrencileri ile yükseköğretim okulları Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de destek verdi.

Paris'te eğitim gören üniversite öğrencileri, lise eylemlerine destek verme nedenlerini AA muhabirine anlattı.

"Birçok ülkede reşit olmayanlara karşı biber gazı kullanmak yasak"

Remi isimli Sorbonne Üniversitesi öğrencisi, lise öğrencisi olan kardeşinin Essonne ilinde eğitim gördüğü lisede eylemlere katıldığını kaydetti.

2009-2010 doğumlu gençlerin tek başlarına eylem yapmasına izin veremeyeceklerini dile getiren Remi, bu nedenle üniversite öğrencilerinin de eylemlere katıldığını belirtti.

Remi, üniversite öğrencilerinin de bütçe sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyleyerek lisans ve yüksek lisans alanlarında sekreter eksikliğine dikkati çekti.

Dolayısıyla öğretmenler gelmediğinde veya dersler iptal edildiğinde öğrencilerin haberdar olmadığını vurgulayan Remi, "eğitim ve üniversiteler için daha fazla bütçe" talep ettiklerini dile getirdi.

Remi, hükümetin öğrencilere baskı uygulamak için polis kamyonu almayı tercih ettiğini savunarak "Birçok ülkede reşit olmayanlara karşı biber gazı kullanmak yasak çünkü solunum yolları için son derece tehlikeli olabilir." diye konuştu.

Lise eylemleri kapsamında polisin sistematik olarak biber gazı kullandığına dikkati çeken Remi, 6 Ekim'de Paris'te polisin Millet Meydanı'nda göstericileri çevreleyerek biber gazı sıktığını anlattı.

Remi, dün Paris'te üniversite öğrencilerinin eylemleri kapsamında ise bir arkadaşının yaralandığını ve kulağının bir parçasını kaybettiğini aktararak "Çılgın bir baskı olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Bu koşullarda çalışamayız"

Jade isimli Fransız üniversite öğrencisi de liselilerin, içler acısı koşullarda eğitim aldıkları için eylem yaptığını söyledi.

Çok sayıda okulun kışın binaları çok soğuk, yazın çok sıcak olduğu için kapılarını kapatmak zorunda kaldığını dile getiren Jade, "Bu koşullarda çalışamayız." dedi.

Jade, okullardaki birçok ekipmanın yıpranmasına rağmen yerine yenilerinin alınmadığını anlatarak "Eğitim ve kültüre ayrılan para sürekli kesintilere uğruyor. Bu da liselileri ve öğrencileri çok büyük tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin lise öğrencilerinin eylemlerine katılmasına ilişkin ise Jade, "Üniversite öğrencileri olarak liselilere katılmaya karar verdik çünkü unutmamak gerekir ki, biz de liseliydik ve bu koşullarda eğitim almak zorunda kaldık." diye konuştu.

Jade, üniversite öğrencilerinin liselilere destek amacıyla da eylemlere katıldığını belirterek "Aynı gemide olduğumuzu göstermek için de üniversite öğrencileri olarak (liselilere) katılmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Üniversiteye kabul edilmenin ve barınmak için konut bulmanın zor olduğunu dile getiren Jade, ülkedeki gençlerin baskıya maruz kaldığını savundu.

Jade, öğretmen eksikliği sorununun yalnızca banliyölerdeki devlet okullarını değil, prestijli liseleri de etkilediğini kaydetti.

"Fransız öğrenciler birbiriyle dayanışma içinde"

Naim isimli Sciences Po Paris öğrencisi, Seine-Saint-Denis ilindeki yetersiz eğitim koşullarına dikkati çekti.

Prestijli okulların da eylemlere katılması hakkında Remi, "Bu, çok iyi bir görüntü çünkü Fransız öğrencilerin birbiriyle dayanışma içinde olduğunu gösteriyor." dedi.

Bunun ayrıca sosyal statüsü fark etmeksizin eğitim koşulları meselesinin tüm öğrencileri etkilediğini gösterdiğini kaydeden Naim, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken bu meselenin yeniden gündemde olması gerektiğini vurguladı.

Lea isimli Fransız üniversite öğrencisi, liselileri desteklemek için üniversite öğrencilerinin eylemlere katıldığını ifade etti.

Öğretmen, imkan eksikliği ve bütçe kısıtlamalarına karşı liselilerle birlikte hareket etmek istediklerini kaydeden Lea, "Öncelikle bu bir lise hareketi." diye konuştu.

Lea, devlet üniversitelerinin de liselerle aynı sorunları olduğuna işaret ederek, liselilerin tüm taleplerinin devlet üniversiteleri için de geçerli olduğu değerlendirmesinde bulundu.