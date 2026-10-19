Macron'dan Sarı Yelekliler sonrası sert mesaj: Şiddet ve yağma hesap verecek - Son Dakika
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Macron'dan Sarı Yelekliler sonrası sert mesaj: Şiddet ve yağma hesap verecek

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Macron\'dan Sarı Yelekliler sonrası sert mesaj: Şiddet ve yağma hesap verecek
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler gösterilerindeki şiddeti sert dille kınadı; yağmacıların zararı tazmin etmesini, Cumhuriyeti devirmeye çalışanların hesap vermesini istedi. Hayat pahalılığı kaygılarını anladığını belirtti.

(PARİS) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yeleklileri'n ülke genelinde düzenlediği gösterilerin ardından Elysee Sarayı'ndan ulusa seslendi. Gösterilerde yaşanan şiddet olaylarını sert sözlerle eleştiren Macron, siyasi partiler ve sendikalara şiddeti açık biçimde kınama çağrısı yaptı. Hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki gösterenlerin kaygılarını anladığını söyleyen Macron, "Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 Ekim'de Sarı Yelekliler'in gösterilerinin ardından Elysee Sarayı'ndan ulusa seslendi.

Macron konuşmasına, "Değerli vatandaşlarım, bu akşam sizlere son derece ciddi bir zamanda sesleniyorum" sözleriyle başladı.

Gösterilerde yaşanan şiddet olaylarına değinen Macron, "Dün 17 Ekim Cumartesi günü aşırı solcu marjinal gruplar kendilerine katkı sağlayan çok sayıda suçluyla birlikte şehirlerimizde kontrolsüz bir şiddete yol açtı" dedi.

"ÜLKENİN DÜZENE VE SÜKUNETE İHTİYACI VAR"

Macron, siyasi partiler ve işçi sendikalarına gösteriler sırasında yaşanan şiddeti kesin bir dille kınama çağrısında bulunarak, valilerin kamu düzenini sağlamak amacıyla bazı gösterileri yasaklamaya kadar gidebilecek kararlar alabileceğini belirtti.

"Ülkenin düzene, sükunete ihtiyacı var, gerilimin tırmanmasına değil" diyen Macron, çok sayıda dükkanın yağmalandığını, mağazalara, kamu binalarına ve belediye binalarına saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Limoges Belediye Binası ile Lyon'daki turizm ofisinin ateşe verilmesine, Marsilya'da belediye binasına girilmesine ve Bordo'da valinin evine saldırılmasına değinen Macron, "Nasıl bu raddeye gelebilirler? Hiçbir şey bunu haklı çıkaramaz. Hiçbir şey bunu açıklayamaz. Hiçbir şey bunu affettiremez" ifadelerini kullandı.

ESNAF İÇİN KRİZ TOPLANTISI

Bazı esnafın iş yerlerini kendi imkanlarıyla korumak zorunda kaldığını söyleyen Macron, zarar gören esnafın yalnız bırakılmayacağını belirtti.

Macron, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun esnafa yönelik destekleri ele almak üzere yarın bir kriz toplantısına başkanlık edeceğini açıkladı.

Kolluk kuvvetlerinin birçok kentte "eşi benzeri görülmemiş şiddete" maruz kaldığını ifade eden Macron, güvenlik güçlerinin görevlerini yerine getirdiğini söyledi. Lecornu'nun önümüzdeki günlerde siyasi partiler, sendikalar ile lise ve üniversite öğrencilerinin temsilcilerini bir araya getireceğini açıklayan Macron, kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin yürütülen stratejinin de gözden geçirileceğini belirtti.

Macron, "Hükümete, istihbarat ve öngörü konusunda gerekli tüm dersleri çıkarmasını ve bir daha bunun yaşanmamasını sağlaması talimatını verdim" dedi.

"YIKANLAR MALİYETİNİ ÖDEMELİ"

Adalet Bakanı Gerald Darmanin'in savcılara olaylarla ilgili katı davranmaları yönünde talimat verdiğini aktaran Macron, "Yıkanlar bunun maliyetini ödemeli. Yağmalayanlar zararı tazmin etmeli. Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli" ifadelerini kullandı. Macron, şiddet olaylarına karışanlarla barışçıl şekilde gösteri yapanların birbirinden ayrılması gerektiğini de vurguladı.

"HAYAT PAHALILIĞINA YÖNELİK KAYGILARI ANLIYORUM"

Hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarına tepki gösteren vatandaşların endişelerini anladığını söyleyen Macron, bu ekonomik sıkıntıların kaynağında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın bulunduğunu savundu. Fransa'nın petrol tedarikini güvence altına almak için önlemler aldığını belirten Macron, lise ve üniversite öğrencilerinin taleplerinin de dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Macron, iktidarın toplumdaki öfkenin nedenleri üzerinde çalışması gerektiğini ancak kamu düzenini bozan şiddet eylemlerine karşı taviz verilmeyeceğini ifade etti.

Fransa'nın planlandığı şekilde altı ay içinde cumhurbaşkanlığı seçimi düzenlemeyi hak ettiğini belirten Macron, diyalogdan yana olduklarını ve her türlü şiddete karşı çıktıklarını söyledi.

BİR GÖSTERİCİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sarı Yelekliler, öğrencilerin de desteğiyle hayat pahalılığı ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 1000 polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralandı. Paris'te bir gösterici yaşamını yitirirken, Saint-Etienne kentinde bir göstericinin eli koptu.

Kaynak: ANKA
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