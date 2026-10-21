Fransa'da Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü, uçaktaki 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü, uçaktaki 1 kişi hayatını kaybetti

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Fransa Savunma Bakanlığı, Meurthe-et-Moselle'de dün 22.40'ta görev dönüşü yapan Mirage 2000D savaş uçağının düştüğünü bildirdi. Uçakta biri pilot diğeri silah sistemleri subayı 2 kişi vardı; arama kurtarma sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fransa'nın Meurthe-et-Moselle vilayetinde Mirage 2000D tipi bir savaş uçağının düştüğü ve bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yerel saatle 22.40'da ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetine bağlı Rogeville kentinde, Fransa Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Mirage 2000D tipi savaş uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçağın, Nancy-Ochey 133 Hava Üssü'ne konuşlu avcı filosunda yer aldığı ve görev dönüşünde kaza yaptığı kaydedildi.

Uçakta biri pilot, diğeri silah sistemleri subayı olmak üzere 2 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonrası bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, kazanın nedenine ilişkin adli ve güvenlik soruşturması yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü, uçaktaki 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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