Fransa\'da muhalefetin gensoru önergesi kabul edilmedi

Fransa'da muhalefetin, Başbakan Elisabeth Borne'un 2024 Bütçesinin gelirlere ilişkin kısmını Meclis'te oylanmadan geçmesi için yetki kullanmasına karşı verdiği gensoru önergesi, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için kabul edilmedi.

Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin hükümete karşı sunduğu gensoru önergesi görüşüldü.

Gensoru önergesi 75 "evet" ve 289 "hayır" oyu alarak yeterli çoğunluğa ulaşamayıp reddedildi.

Borne, 2024 Bütçesinin gelirler kısmına oylama yapılmadan meclisten geçmesi için anayasal yetkisini kullanmıştı.

LFI, Borne'un bu adımına karşı hükümete karşı meclise gensoru önergesi sunmuştu.

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, bir yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi vermesine olanak sağlıyor.

Gensoru önergesi Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Çoğunluk sağlanamadığında ise yasa tasarısı Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.