Fransa'da Öğretmenler, Eğitim Reformuna Karşı Gösteri Düzenledi - Son Dakika
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Fransa'da Öğretmenler, Eğitim Reformuna Karşı Gösteri Düzenledi

Fransa\'da Öğretmenler, Eğitim Reformuna Karşı Gösteri Düzenledi

Fransa'da binlerce öğretmen, öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını hedefleyen eğitim reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı gösteri düzenledi. Başkent Paris'te toplanan öğretmenler, hükümetin öğrencileri ayrıştıran reformunu protesto etti. Öğretmenler, reformun öğrenme güçlüğü çeken çocukları damgalayacağını düşünerek düzenlemeye karşı çıktı.

25.05.2024 16:11
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Fransa'da binlerce öğretmen, hükümetin öğrencilerin seviyelerine göre gruplandırılmasını hedefleyen "bilgi şoku" reformuna ve çalışma koşullarının kötüleşmesine karşı gösteri düzenledi.

Başkent Paris'te, Başbakan Gabriel Attal'ın Eğitim Bakanı iken duyurduğu reform, öğretmenler tarafından protesto edildi.

Ülke genelinde SNEP-FSU, SUD Education, CGT ve FNEC-FP FO gibi eğitim sendikalarının çağrısıyla toplanan öğretmenler, hükümetin "öğrencileri ayrıştırıcı" reformuna karşı yürüyüş yaptı.

Öğretmenler, "Gabriel Attal, reformunu istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Öğrencileri seviyelerine göre gruplandırmayı öneren düzenlemeye karşı çıkan öğretmenler, uygulamanın, öğrenme güçlüğü çeken çocukların damgalanmasına neden olacağını düşünüyor.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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