Fransa'da Okul Tartışmaları Box - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa'da Okul Tartışmaları Box

Fransa'da Katolik okullardaki cinsel istismar iddiaları Müslüman okullara yapılan kısıtlamalarla karşılaştırıldı.

19.02.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da iki Katolik okul, şiddet ve cinsel istismar suçlamaları ile gündeme gelirken, hükümetin Müslüman okullara yönelik kısıtlamaları artırıp devlet yardımlarını kesmesi tepki çekti.

Fransa'da Stanislas okulunun ardından Notre-Dame de Betharram Katolik okulu şiddet ve cinsel istismar iddialarının odağında kalırken, eski Eğitim Bakanı Amelie Oudea-Castera ve Başbakan François Bayrou adım atmamakla suçlandı.

Hükümetin, "aşırılıkları" ve eğitim yöntemleri bilindiği halde kayıtsız kaldığı düşünülen iki Katolik okuluna karşı adım atmaması ancak Müslüman okullara devlet yardımlarını kesmesi tepki topladı.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Fransa'daki Müslüman kuruluşların avukatı Sefen Guez Guez, "Müslüman eğitim camiasına yönelik haksız muamelede bulunulduğunu" belirtti.

Guez Guez, hükümetin Averroes (İbni Rüşd) ve Al Kindi okullarının devletle sözleşmesini feshettiğini hatırlatarak, bu kararların "tamamen idari ve siyasi nedenlerle" alındığını vurguladı.

Cinsel istismar ve şiddet skandalı ile gündemde olan Notre-Dame de Betharram'a bir teftiş duyurusunun yaklaşık bir ay önce yapıldığını aktaran Guez Guez, ancak Müslüman okullara teftişlerin her zaman habersiz yapıldığına dikkati çekti.

Guez Guez, hükümetin Müslüman okullara devlet desteğini kesmek dışında alternatif sunmadığını belirterek, hiçbir eğitim kurumunun bu destekten mahrum bırakılmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Hükümetin Müslüman eğitim kurumlarına da "kolektif bir sorumluluk" yüklediğini dile getiren Guez Guez, teftişe tabi okullar için "bireysel değerlendirme" yapılması gerektiğini söyledi.

Devlet desteği Müslüman ve Katolik okullara aynı şartlarda uygulanmalı

Başbakan François Bayrou, cinsel istismar ve şiddet skandalı ile gündeme gelen Notre-Dame de Betharram'da yaşananları eğitim bakanı olarak görev yaptığı dönemde örtbas etmekle suçlanırken, muhalefet bu konuda hükümetten hesap vermesini istedi.

Özellikle solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Bayrou'nun skandaldan haberdar olduğu halde yetkililere bildirmediği gerekçesiyle istifasını talep etti.

LFI Ulusal Koordinatörü Manuel Bompard, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son aylarda Müslüman okullar kapatıldı, aynı yıl içinde 5-6 kez denetlendi. Şimdi Katolik okulların onlarca yıldır denetlenmediğini öğreniyoruz." dedi.

Devletle sözleşme kapsamında tüm okulların aynı kurallara tabi tutulmasını isteyen Bompard, eğitim kurumlarının "dinlere göre hedef gösterilmesine" karşı çıktığını belirtti.

LFI lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından, hakkında onlarca çocuğun şikayette bulunduğu okulun devletle sözleşmesinin iptali için bugüne kadar hiçbir adım atılmamasına tepki gösterdi.

Başbakan Bayrou, Katolik okuldaki cinsel istismar iddialarını görmezden gelmekle suçlanıyor

Başbakan Bayrou'nun, Notre-Dame de Betharram'daki cinsel istismar iddialarını okulun bulunduğu Pau şehrinin belediye başkanı olarak görev yaptığı 1990'lı yıllarda görmezden geldiği öne sürüldü.

Mediapart internet sitesinin, bu ay yayımladığı haberde, 1993-1997 yıllarında eğitim bakanlığı görevini yürüten Bayrou'nun, özel okuldaki çocukların cinsel istismara ve fiziksel şiddete uğradığı iddialarından 1990'lı yıllarda haberdar olduğu ileri sürüldü.

Muhalefet kanadından gelen sorular üzerine Bayrou, 11 Şubat'ta Mecliste yaptığı konuşmada, eğitim bakanıyken bu okulla ilgili herhangi bir şiddet veya cinsel istismar suçlamasıyla ilgili bilgilendirilmediğini savundu.

Notre-Dame de Betharram'ın eski 112 öğrencisinin şikayeti üzerine Pau Savcılığı, geçen yıl, okulda 1960-2011 yıllarında yaşandığı iddia edilen cinsel istismarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Müslüman okullara devlet desteği kesilmişti

Lyon kentine yakın Decines-Charpieu'da Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı Al-Kindi okul grubunun devletle olan 3 farklı anlaşmasının ocak ayında feshedildiği duyurulmuştu.

Fransız makamları, söz konusu anlaşmaların, okulun idari, pedagojik ve "cumhuriyet değerlerine yönelik ihlalleri" olduğu gerekçesiyle feshedildiğini bildirmişti.

2023 yılı sonunda ise Hauts-de-France Valiliği, Averroes Lisesinin devletle sözleşmesini sonlandırma kararı almıştı.

Valilik, lisede verilen eğitimin kaynak ve içerik açısından Fransa Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı beklentilerinin tamamını karşılamamasını, "kültür, cinsiyetler arası ilişki, eşcinsellik" konularında kaynak eksikliği bulunmasını, öğrencilere İslam dini üzerine sunulan kaynakların diğer dinlere ilişkin kaynaklara baskın gelmesini karara gerekçe olarak göstermişti.

Ayrıca kararda, lisede görev yapan bazı öğretmenlerin "cumhuriyet değerlerine karşı olduğu" öne sürülmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Fransa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da Okul Tartışmaları Box - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:42:59. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa'da Okul Tartışmaları Box - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.