Fransa'da Olimpiyat sorusu: "Sen Nehri 'gezmelik' mi yoksa 'yüzmelik' mi?"

Güncel

Fransızlar, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun, temiz olduğunu göstermek amacıyla Olimpiyat Oyunları'nda farklı müsabakalara ev sahipliği yapacak olan başkentteki Sen Nehri'nde yüzecek olmasına rağmen, suyun kirliliği ve hastalık kapma endişesiyle bu nehirde yüzmek istemediğini belirtti.

Fransa, yüz yılın ardından 26 Temmuz-11 Ağustos'ta Olimpiyat Oyunları'na ve 28 Ağustos-8 Eylül'de ise Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, spor müsabakalarının çoğunun başkent Paris ve çevre kentlerde düzenlenmesi bekleniyor.

1923'ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Paris'ten geçen Sen Nehri, 26 Temmuz'da Olimpiyatların açılış töreni, 8-9 Ağustos'ta maraton yüzme, 30-31 Temmuz ve 5 Ağustos'ta triatlon ve 1-2 Eylül'de paratriatlon yarışmalarına sahne olacak.

Paris Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni 26 Temmuz'da yerel saatle 19.30'da Sen Nehri üzerinde başlayacak. Yaklaşık 10 binden fazla sporcuyu taşıyan tekneler, Tolbiac Köprüsü'nün altından yola çıkarak nehir boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Diena Köprüsü'ne kadar yaklaşık 6 kilometre boyunca geçit yapacak.

Sen Nehri'nin su kalitesinin dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları ağırlayabilecek standartlara ulaşması için 2015'ten bu yana 1,4 milyar avroya mal olan temizlik çalışmaları yapıldı.

Sen Nehri üzerindeki 260 geminin kirli sularını nehre boşaltmasının önüne geçmeyi amaçlayan yasa da 2018'de yürürlüğe girdi.

Paris Belediyesinin verilerine göre, 34 farklı balık türünün yuvası olan Sen Nehri, 2023 yaz aylarında ortalama 10 günde 7 gün yüzmeye elverişliydi.

Nehirde yüzebilmek için akıntının şiddetli olmadığı ve güneş ışınlarının yüksek olduğu yaz dönemi öne çıkarken, şiddetli yağmur gibi hava koşulları suyun kalitesini olumsuz şekilde etkileyebiliyor.

Bu nedenle, Paris Belediyesi aşırı yağışlar nedeniyle 5-6 Ağustos 2023'te, Sen Nehri'nde yapılması beklenen yüzme müsabakalarını iptal etti.

Çevre örgütü Surfrider Foundation, nisan ayında, Uluslararası Yüzme Federasyonu tarafından belirlenen standartları aşan seviyelerde bakteri kirliliği gerekçesiyle nehrin yüzmeye elverişli olmadığını belirtti.

Paris Valisi Marc Guillaume, 26 Haziran'da, konuk olduğu Franceinfo kanalında "Sen Nehri'nin birkaç gün içinde yüzülebilir hale gelmeyeceğini" söylerken, Olimpiyat Oyunları'na kadar bu durumun değişeceğini ifade etti.

Hidalgo'nun Olimpiyat Oyunları'ndan Sorumlu Yardımcısı Pierre Rabadan ise RFI radyosuna 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Sen Nehri'nin suyunun yüzmeye elverişli olduğunu kaydetti.

Rabadan, "son 12 gün içinde, Sen Nehri'nin 10 veya 11 gün yüzmeye elverişli" olduğunu belirterek, buradaki müsabakaların düzenlenmesi konusunda endişlenmediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 29 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Sen Nehri'nde yüzeceğini söylerken, bunu ne zaman yapacağına dair bilgi vermedi.

Fransa'nın Spor Büyükelçisi Samuel Ducroquet, Macron'un Sen Nehri'nde yüzme sözü vermesi hakkında nisanda yaptığı açıklamada, "Kendisi, yüzeceğini söyledi. Ona güveniyorum ama ne zaman yüzecek bilmiyorum. Eminim yüzdüğünde birkaç gönüllü yüzücü de kendisine eşlik edecektir." ifadelerini kullandı.

Paris Belediye Başkanı Hidalgo, temiz olduğunu göstermek amacıyla 23 Haziran'da Sen Nehri'nde yüzeceğini duyurdu ancak bu vaadini henüz yerine getirmedi.

Hidalgo'nun 17 Temmuz'da nehirde yüzmesi beklenirken, Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, Hidalgo'nun önüne geçerek 13 Temmuz'da Sen Nehri'nde yüzdü.

Mediapart sitesinin aynı gün yayımlanan haberinde, Oudea-Castera'nın sudaki kirliliğin geçici olarak azalmasından faydalanarak nehirde yüzdüğü kaydedildi.

Nehirdeki kirlilik düzeyi sonuçlarının, Paris Belediyesi ve çevresinin aktardığı kadar olumlu olmadığı ifade edilen haberde, suyun kalitesini iyileştirmek için 1,4 milyar avroluk harcamaya rağmen Sen Nehri'nde henüz triatlon, serbest yüzme ve paratriatlon müsabakalarının düzenlenebileceğinin veya Hidalgo'nun yüzebileceğinin henüz kesinleşmediği değerlendirmesine yer verildi.

Haberde, 12 gündür nehrin su kalitesinde iyileşmeler kaydedilmesine rağmen, Sen Nehri'nden farklı noktalarda alınan numunelerin, suda escherichia coli (koli basili) ve enterococcus bakterilerinin 3 gün boyunca Avrupa standartlarına göre sağlık güvenliği için gerekli seviyenin üzerinde seyrettiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Paris sokaklarında Fransızlar ve turistler, Hidalgo'nun Sen Nehri'nde yüzecek olmasına ve suyun kalitesine yönelik düşüncelerini, AA muhabirine değerlendirdi.

"Şahsen orada yüzmeye hazır değilim"

Sorbonne Üniversitesinden hukuk öğrencisi İmane Nzodjou, Hidalgo'nun Paris'ten geçen nehirde yüzerek insanların burada yapılacak müsabakalar konusundaki endişelerini giderebileceği yorumunu yaptı.

Nzodjou, yerel makamların nehrin temizlenmesi için çok fazla para harcadığını vurgulayarak "Sen Nehri'nde hala 1,50 metre uzunluğunda balıkların olduğunu, çok sayıda ceset ve araba olduğunu biliyoruz. Sen Nehri aslında pek temiz bir yer değil." ifadelerini kullandı.

Hidalgo'nun cesaretli davranıp Sen Nehri'nde yüzerek Fransızların Olimpiyatlar için hazır olduğunu göstermek istediğini dile getiren Nzodjou, "Bu iyi bir şey olabilir. Şahsen orada yüzmeye hazır değilim. Sen Nehri'nin içinde olan onca şeyden ötürü güvenmiyorum." diye konuştu.

"Birçok kişinin yüzdükten sonra hastalık kaptığını duyduk"

Lille'de yükseköğretim öğrencisi 19 yaşındaki Rosalie ise "(Hidalgo'nun Sen Nehri'nde yüzecek olması) Çok sembolik ve çok önceden yapılmalıydı. Aylardır Sen Nehri'nde Olimpiyat müsabakası olacağından bahsediliyor." dedi.

Rosalie, Hidalgo'nun bu girişimiyle nehrin Olimpiyatlara hazır olduğunu ispatlandığını kaydetti ve Sen Nehri'ni temizleyerek uluslararası müsabakaya hazırlamak için 1,4 milyar avronun harcandığına işaret etti.

Sen Nehri'nde yüzmeye hazır olmadığını dile getiren Rosalie, "Birçok arkadaşım daha önce yaptı ve birçok kişinin yüzdükten sonra hastalık kaptığını duyduk." ifadesini kullandı.

Rosalie, Olimpiyatların nehrin akıbeti için güzel olabileceğini belirterek, "Eğer bir Olimpiyat müsabakası olursa bu, belki insanların Sen Nehri'ni daha temiz tutmasını ve bir şeyler atmasını engelleyebilir. Bu biraz da hepimizin görevi." diye konuştu.

"Temiz değil, herkes, tüm Parisliler bunu biliyor"

Paris'te yaşayan 16 yaşındaki Caroline, Hidalgo'nun, Sen Nehri'nde yüzmesi hakkında pek bir fikri olmadığını söyledi.

Caroline, "(Hidalgo'nun) Sen Nehri'nin temiz olduğunu ve ilerde içinde yüzebileceğimizi göstermek için yüzeceğini biliyorum." dedi.

Nehirde "asla" yüzmeyeceğini söyleyen Caroline, şunları kaydetti:

"Hayatımda asla kendi kendime 'Bu suda yüzeceğim' demedim. Hastalık veya bakteri kapmak istemiyorum. Daha önce hiç temizlenmemişti, sadece şimdi Olimpiyatlar için temizlendi."

Caroline, Sen Nehri'ni temiz bulmadığını belirterek "(Sen Nehri) Temiz değil, herkes, tüm Parisliler bunu biliyor. Temiz değil ve tuhaf şeyler var içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Çok fazla turist olmasının kent için güzel olduğunu vurgulayan Caroline, Olimpiyatlar süresince Paris'te trafikte sıkıntılar olabileceğini söyledi.

"Umarım Fransızlar olarak harika bir şey yapmayı başarabiliriz"

Ülkenin güneyindeki Bordo kentinde yaşayan Fransız gazeteci İlan Coupet, Hidalgo'nun Sen Nehri'nde yüzme iddiasını çok riskli bulduğunu kaydederek, "Çok riskli bir iddia çünkü Fransa'nın uluslararası arenadaki imajı söz konusu ve ayrıca Sen Nehri'ndeki suyun durumuna bakıldığında oldukça tehlikeli şeylerle oynuyor olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Coupet, Olimpiyatlar kapsamında nehirde yüzülüp yüzülemeyeceğine ilişkin "Ben Parisli değilim, bu yüzden buna biraz ihtiyatlı yaklaşmaya çalışacağım; sanırım ilk bakışta, su arıtımı için çok fazla fon olsa bile bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Olimpiyatlar için ne karar vereceklerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sen Nehri'ne yüzmek için girmeyeceğini belirten Coupet, Olimpiyatlara kısa bir süre kalmışken Paris'i sakin bulduğunu dile getirdi.

Coupet, "(Olimpiyatlarda) Umarım Fransızlar olarak harika bir şey yapmayı başarabiliriz." dedi.

Olimpiyatlara hazırlanan başkentin farklı sokakları kapalı

Paris'te çalışan Maxime, Paris Belediye Başkanı'nın nehirde yüzeceğine inanmakta zorluk çektiğini ancak Hidalgo'nun bunu yapıP yapmayacağını görmek için Sen Nehri'nde yüzmesini görmeyi beklediğini belirtti.

Maxime, sözlerine şöyle devam:

"Güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum ve daha sonra Sen Nehri'nde yüzme ihtimali olan sporculara örnek teşkil ediyor. O yüzden iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Sadece görmeyi bekliyorum."

Hidalgo yüzmedikçe kendisinin de bu nehirde yüzmeyeceğini ifade eden Maxime, son haftalarda Sen Nehri hakkında duyduklarının ardından burada sporcuların yüzebileceğini düşünmediğini kaydetti.

Başkentte koşu yapan Maxime, Olimpiyatlar nedeniyle birçok sokağın kapalı olduğunu ifade ederek bu spor etkinliği kapsamında Şanzelize Caddesi'nin yayalaştırılan kısmında koşmanın güzel olduğunu belirtti.

Maxime, "Birçok koşucunun gitmeyi sevdiği (nehrin) kıyıları gibi birçok yer kapalı ancak bu, Olimpiyat Oyunları'nın bir parçası, genel olarak buranın düzenlenmesinden mutluyuz. Güzel bir şenlik olacak, dolayısıyla uyum sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sen Nehri, gezmek için mükemmel ama yüzmek için değil"

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Paris'i ziyaret etmek için gelen turist Sarah, Hidalgo'nun Sen Nehri'nde yüzecek olması hakkında "Bana göre kesinlikle iğrenç." ifadesini kullandı.

Sarah, Sen Nehri ile Londra'daki Thames Nehri arasında kıyaslama yaparak "Thames Nehri'nde yüzme fikri bana göre değil." dedi.

Hidalgo'nun Sen Nehri'nde yüzerek, nehrin kirli olmadığını kanıtlamak istediğini belirten Sarah, "Sen Nehri, gezmek için mükemmel ama yüzmek için değil." diye konuştu.

Sarah, Olimpiyatlar öncesi Paris'te insanların "meşgul" olduğuna işaret ederek, erken seçimlerin ardından kentte bir gerilim havası olduğu yorumunu yaptı.