Fransa'da Pansiyondaki Yangında 3 Ölü

Fransa'da engelli kişilere tatil döneminde konaklama hizmeti veren pansiyonda çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

BFMTV'nin haberine göre, Charente vilayetine bağlı Montmoreau kasabasında bulunan ve tatil dönemlerinde engelli yaşlılara hizmet veren pansiyonda sabah saatlerinde yangın çıktı.

Yangına çok sayıda itfaiye aracı ile 68 itfaiyeci müdahale etti.

Charente Vali Yardımcısı Jean-Charles Jobart, yaptığı basın açıklamasında, yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp kişileri arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, kurtarılan 4 kişiden birinin durumunun ağır olduğu, tamamının hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Yangın çıkan pansiyonda işletmeci çift ile birlikte 12 engellinin konakladığı tahmin ediliyor.

Yetkililer, yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.