Fransa'da Siyasi Liderler Erken Genel Seçimlerde Oy Kullandı - Son Dakika
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Fransa'da Siyasi Liderler Erken Genel Seçimlerde Oy Kullandı

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk tur oylaması devam ederken, siyasi liderler oylarını verdi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Gabriel Attal, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen ve diğer siyasi liderler, seçim merkezlerinde oy kullanarak halkı oy vermeye çağırdı. Fransa'da erken seçime gidilmesi, aşırı sağın yükselişi ve siyasi istikrarsızlık endişelerine neden olmuştu.

30.06.2024 15:05
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Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk tur oylaması devam ederken, siyasi liderler oylarını verdi.

Fransa'da liderler, Ulusal Mecliste halkı temsil edecek 577 milletvekilinin belirlendiği erken genel seçimlerin ilk turunda oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin kuzeyindeki Touquet kentindeki seçim merkezinde oyunu kullandı. Başbakan Gabriel Attal da oyunu Vanves kentinde verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Pas-de-Calais kentinde yer alan Henin-Beaumont bölgesindeki seçim merkezinde oy verirken, partinin Başkanı Jordan Bardella oyunu Hauts-de-Seine vilayetindeki Garches bölgesinde kullandı.

Yeniden Fetih (Reconquete) Partisi Başkanı Eric Zemmour başkent Paris'te, Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti de Nice'te oy kullanmak üzere sandığa gitti.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Mathilde Panot ve Manuel Bompard'ın da aralarında bulunduğu bazı siyasetçiler, oy kullanırken çekilen fotoğraflarını X hesaplarından paylaşarak halkı oy vermeye çağırdı.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy verme işlemi devam edecek.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi" İttifakı altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

Ülkede aşırı sağın yükselişi protestolara neden olmuş, çok sayıda kentte gösteriler düzenlenmişti.

Görev süresi 2027'de dolacak olan Cumhurbaşkanı Macron, aşırı sağcı RN partisinin genel seçimleri kazanması durumunda istifa etmeyeceğini "Sonuç ne olursa olsun kurumlar bellidir ve cumhurbaşkanının yeri de bellidir." sözleriyle dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Siyasi Liderler Erken Genel Seçimlerde Oy Kullandı - Son Dakika

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