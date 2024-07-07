Fransa'da Sol İttifak Yeni Halk Cephesi Genel Seçimlerin İkinci Turunu Kazandı

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(ANKARA) - Fransa'da resmi olmayan sonuçlara göre, genel seçimlerin ikinci turunu sol ittifak Yeni Halk Cephesi kazandı. İlk turun birincisi aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) üçüncü sıraya geriledi. Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon "Macron, hükümeti kurma görevini Yeni Halk Cephesi'ne vermekle yükümlü" dedi.

Fransa'da genel seçimlerin ikinci turu yapıldı. Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, ikinci turu sol ittifak Yeni Halk Cephesi birinci sırada tamamladı. Macron'un partisi Rönesans ikinci, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi üçüncü sırada yer aldı.

Yeni Halk Cephesi'nde yer alan Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon yaptığı zafer konuşmasında, "Macron'un yenilgisi net şekilde teyit edildi. Macron yenilgiyi kabul etmeli. Gabriel Attal başbakanlıktan gitmeli. Macron, hükümeti kurma görevini Yeni Halk Cephesi'ne vermekle yükümlü" dedi.

30 Haziran'da yapılan ilk turda, Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi yüzde 34 alarak sandıktan birinci parti çıkmıştı. Sol partilerin aşırı sağın yükselişini engellemek için kurdukları Yeni Halk Cephesi (NFP) koalisyonu yaklaşık yüzde 29 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble İttifakı ise yüzde 20,5 oranında oy almıştı.

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden RN, 9 Haziran 2024 tarihinde yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde yüzde 31,37 oy alarak en yakın rakibi Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı. Aşırı sağın Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki galibiyetinin ardından Macron, 9 Haziran gecesi Meclis'i feshetmiş ve 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı.