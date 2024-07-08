Fransa'da Solcu İttifakı Sandıktan Birinci Çıktı - Son Dakika
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Fransa'da Solcu İttifakı Sandıktan Birinci Çıktı

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Fransa'da yapılan erken genel seçimlerin ikinci turunda solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, Ulusal Mecliste 178 sandalye elde ederek birinci oldu. Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı ise 125 sandalye kazandı. Hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluğa ulaşamadı.

08.07.2024 09:37
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kararı ile yapılan erken genel seçimlerin dün yapılan ikinci turunda sandıktan birinci çıkan solcu Yeni Halk Cephesi ittifakı, Ulusal Mecliste 178 sandalye elde etti.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı seçim sonuçlarına göre, 7 Temmuz'da ikinci turu yapılan erken genel seçimde Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı oldu.

Yeni Halk Cephesi 178 milletvekili çıkardı. Macron'un ittifakı 150, aşırı sağcı Ulusal Birlik İttifakı (RN) ise 125 milletvekili ile Meclise girdi.

Seçimlere katılım oranı ise yüzde 66,6 olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçlarla hiçbir ittifak ya da parti mecliste salt çoğunluk olan 289 milletvekili sayısına ulaşamadı.

Böylece milletvekili sayısı şu an 250 olan Macron ittifakının Meclisteki sandalye sayısı 150'ye düştü. Aşırı sağcı RN ittifakının milletvekili sayısı 89'dan 125'e yükseldi. Solcu ittifak ise 150 olan sandalye sayını 178'e çıkardı.

İlk turda birinci gelen aşırı sağ, Macron ve solcuların ittifakına takıldı

Fransa'da 30 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ilk tur oylamasında, aşırı sağcı RN ittifakının yüzde 33 civarında oyla birinci çıkmasının ardından Macron cephesi ve sol partiler üstü kapalı işbirliğine gitmişti.

İlk turun ardından 3 adayın ikinci tura kaldığı 306 seçim bölgesinde, oyların bölünüp aşırı sağın avantaj sağlamaması için diğer partilerden 200'den fazla aday seçim yarışından çekilmişti.

Resmi verilere göre, ikinci tura katılmaya hak kazanan 215 aday, RN'yi engellemek için seçime girmemeyi tercih etmişti.

Fransa'nın erken seçime gidişi

Fransa'da son üç seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk ve ikinci turu 30 Haziran ve 7 Temmuz'da yapılacak erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatları'nın hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi İttifakı" altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor.

Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" kurmuştu.

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte İttifakı" ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti.

Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Solcu İttifakı Sandıktan Birinci Çıktı - Son Dakika

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