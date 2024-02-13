Fransa\'da süt üreticileri sektör şartlarını eleştirdi

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Fransa'da sektör şartlarının iyileştirilmesini isteyen ve hükümetin bu alandaki politikalarını eleştiren süt üreticileri, Ulusal Meclis önünde gösteri yaptı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 100'e yakın süt üreticisi, çalışma şartlarının ve ücretlendirmelerin iyileştirilmesi talebiyle Ulusal Meclis'in önünde toplandı.

Arabalarına ve traktörlerine Fransa bayrağına boyalı inek maketleri koyan göstericiler, eylem sırasında 2 bin litre süt dağıttı.

Eylemi düzenleyen Bağımsız Süt Üreticileri Derneğinin (APLI) Sözcüsü Adrien Lefevre, " Hükümet, çiftçileri tatmin etmek için küçük tedbirler alıyor fakat sorun çok daha büyük ve yapısal, sorun fiyat." açıklamasında bulundu.

Lefevre, Fransa'da çiftçilerin traktörleriyle yol kapatma eylemlerinin sonlandırılması hakkında, "Ana sendikayı dinlemek doğru karardı ancak hükümet, ücretler hakkında açıklamalarda bulunmuyor, sadece tedbirlerden bahsediyor." dedi.

Fransa ile diğer Avrupa ülkelerinde de protestolar görüldüğünü belirten Lefevre, tarım sektörünün sadece Fransa'da değil tüm Avrupa'da kötü durumda olduğunu kaydetti.