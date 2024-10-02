Fransa'da Yeni Göç Politikaları - Son Dakika
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Fransa'da Yeni Göç Politikaları

Fransa, yeni hükümetle göç politikalarını sıkılaştıracak ve yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıracak.

02.10.2024 23:46
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Fransa'da erken genel seçimlerin ardından kurulan yeni hükümet, göç politikalarında sıkı tedbirler alacağının sinyalini vererek, ülkeye yasa dışı gelen göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırıcı adımlar atacağını bildirdi.

Ulusal Meclis Kanunlar Komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, görev süresince izleyeceği politikalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Retailleau, yönetimi boyunca hayata geçirmek istediği siyasi adımlardan birinin "sadece yasa dışı göçü değil yasal göçü de azaltmak" olduğunu belirtti.

Hükümetin "göç politikalarının kontrolünü yeniden eline alması gerektiğini" savunan Retailleau, bu yapılmadığı takdirde "kontrolün" insan kaçakçılarının eline geçeceğini ima etti.

Retailleau, göçün azaltılması için uluslararası, bölgesel ve ulusal düzeyde mücadele yöntemleri olduğunu belirterek, ülke olarak göç politikalarını sıkılaştıracaklarının sinyalini verdi.

Göçle mücadele kapsamında yasa dışı göçmenlerin gözetim merkezlerinde kalma süresini 210 güne kadar uzatmak istediğini dile getiren Retailleau, valilere de göçmenlerin sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için talimatlar vereceğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Michel Barnier de dün yeni yasama yılının başlangıcında Meclis Genel Kurulunda yaptığı genel politika konuşmasında, "Artık göç politikamız üzerinde tatmin edici bir kontrole sahip değiliz." diyerek ülke sınırlarını daha iyi kontrol etmek istediklerini belirtmişti.

Fransa'daki erken genel seçimlerde solcu 4 partinin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi (NFP) Ulusal Meclis'te en fazla sandalye sayısını elde etmişti. Ancak seçimlerin hiçbir parti ya da ittifakın salt çoğunluğa ulaşamadığı parçalı bir meclis tablosu çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, seçimin galibi sol ittifakın başbakan adayı yerine meclisin küçük siyasi gruplarından Cumhuriyetçiler (LR) partisinden Michel Barnier'yi hükümet kurmakla görevlendirmişti.

Merkez sağcı isimlerden oluşan ve sol ittifakın karşı çıktığı yeni hükümete meclisin üçüncü büyük siyasi grubu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) destek vereceğini belirterek, hükümeti düşürmeye yönelik bir gensoru önergesine katılmayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa'da Yeni Göç Politikaları - Son Dakika

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