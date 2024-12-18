Fransa'dan AB'nin Rusya Yaptırımlarına Destek

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Fransa, Avrupa Birliğinin (AB) Rusya'nın bazı ülkelerdeki "istikrarsızlaştırma faaliyetleri"ne yönelik kabul ettiği ilk yaptırım paketini memnuniyetle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB'nin ilk kez Rusya'nın yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini hedef alan 15. yaptırım paketini kabul etmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

Yaptırım paketi ile Rusya'nın Avrupa'nın yanı sıra Afrika'da da istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karışan 16 kişi ve 3 kuruluşun hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, Fransa'nın da bu kişi ve kuruluşlara yönelik olarak üzerine düşeni yaptığı kaydedildi.

AB, 16 Aralık'ta, Rusya'nın AB ülkelerinin yanı sıra Ukrayna, ABD, Afrika ülkeleri aleyhine faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen kişi ve kuruluşları yaptırım listesine almıştı.

Birlik, böylece ilk kez Rusya'nın yurt dışındaki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine yönelik bir yaptırım paketini devreye sokmuştu.