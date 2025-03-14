Fransa'dan ABD'ye Tepki: Gümrük Vergisi Misillemesi

PARİS, 14 Mart (Xinhua) -- Fransa, ABD'nin Fransa ve diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen tüm şarap ve alkollü içkilere yüzde 200 gümrük vergisi uygulama tehdidini yerine getirmesi halinde misilleme yapacağını açıkladı.

Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Temsilcisi Laurent Saint-Martin perşembe günü X hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ı "ticaret savaşını tırmandırmakla" suçladı.

Fransa ve AB'nin tehditlere boyun eğmeyeceğini vurgulayan Saint-Martin, "Avrupa Komisyonu ve diğer ortaklarla birlikte karşılık verme kararlılığını sürdürmekteyiz" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Washington'un gümrük vergisini uygulamaya koyması halinde "derhal, kesin ve yerinde" bir yanıt verileceğini söyleyerek bu tutumu yineledi.

Trump yönetimi kısa bir süre önce AB'den ithal edilen çelik, alüminyum ile çelik ve alüminyum içeren bazı ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı. AB ise buna misilleme olarak Çarşamba günü Amerikan viskisine yüzde 50 gümrük vergisi getirdiğini açıkladı.