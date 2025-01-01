Fransa'nın Çad'dan Çekilme Süreci Başladı

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Çad ile Fransa arasındaki işbirliği anlaşmasının sona ermesinin ardından Fransa'ya ait askeri birlikler, ülkeyi 31 Ocak 2025'e kadar terk edecek.

Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno, ülkesindeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Fransız askerlerinin 31 Ocak 2025'e kadar ülkeden tamamen çekileceğini duyuran İtno, "Dost ülkelerle ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Ülkemizin egemenliğine bağlı kalarak Çad'ın üstün çıkarlarını ön planda tuttuk" ifadelerini kullandı.

Çad hükümeti, 28 Kasım'da Fransa ile güvenlik ve savunma işbirliği anlaşmasının sona erdiğini duyurmuştu.

Fransız askerlerinin bir kısmı 10 Aralık'ta Çad'dan çekilmeye başlamıştı.