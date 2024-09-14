Fransa'nın Olimpiyat Şampiyonları İçin Tören - Son Dakika
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Fransa'nın Olimpiyat Şampiyonları İçin Tören

Paris'te madalya kazanan sporcular için düzenlenen törene 70 bin kişi katıldı, Maduro konuştu.

14.09.2024 23:17
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Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Şanzelize Caddesi'nde bu yıl madalya kazanan Fransız olimpiyat şampiyonları için tören düzenlendi.

Şanzelize Caddesi'nde Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan Fransız olimpiyat şampiyonları için yapılan tören nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun yanı sıra uluslararası spor etkinliği boyunca görevli olan gönüllüler de törene katılanlar arasında yer aldı.

Paris Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılan yaklaşık 300 sporcu, tören için caddede kurulan podyumda yürüdüğü sırada seyirci tarafından alkışlandı.

Törende, savaş uçakları ve Paris Olimpiyat Oyunları'nın maskotu Phryge de yer aldı.

Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan sporculara üst düzey devlet nişanı olan Legion d'Honneur, gümüş ve bronz madalya kazanan sporculara ise Ulusal Liyakat Nişanı takdim edildi.

Macron, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 4 altın ve bir bronz madalya kazanan Fransız yüzücü Leon Marchand'ın Legion d'Honneur'ünü kendisi takdim etti.

Fransız Milli Marşı "La Marseillaise"in okunmasının ardından, yerel saat ile 21.00'de farklı sanatçıların katıldığı konser başladı.

Katılımın 70 bin kişiye ulaşmasının beklendiği tören için 4 binden fazla polis ve jandarma görevlendirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Bach, katılımcıların tezahüratları eşliğinde törende Fransızca yaptığı konuşmada, "Saygıdeğer Fransızlar, bu yaz Olimpiyat Oyunları'nı kalbinizde taşıdınız. Paris sokaklarında ve Fransa'nın her yerinde eşi benzeri olmayan bir atmosfer oluşturdunuz." ifadelerini kullandı.

Bach, Fransızların olimpiyat değerlerini benimsediğini ve tam anlamıyla olimpiyat izleyicisi olduklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Olimpiyat Oyunları'na aşık oldunuz, biz de sizlere aşık olduk. Bu Olimpiyat Oyunları sırasında büyük bir tutkuyla gösterdiğiniz spor değerlerine olan sevginiz nedeniyle, IOC, Olimpiyat Kupası'nı bu oyunların galibi olan Fransız halkına vermeye karar verdi."

Fransa, 26 Temmuz ile 11 Ağustos arasında Olimpiyat Oyunları'na, 28 Temmuz ile 8 Eylül arasında ise Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA

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