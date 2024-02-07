Fransa'nın Pas-de-Calais Vilayeti için Yağış ve Sel Uyarısı - Son Dakika
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Fransa'nın Pas-de-Calais Vilayeti için Yağış ve Sel Uyarısı

Fransa\'nın Pas-de-Calais Vilayeti için Yağış ve Sel Uyarısı

Fransa'nın kuzey vilayetlerinden Pas-de-Calais için Meteoroloji servisi Meteo France tarafından yağış ve sel uyarısı yapıldı. Hauts-de-France bölgesinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Nord, Somme ve Ardennes'de şiddetli yağış riski alarm seviyesi sarıya çıkarılırken, Pas-de-Calais için alarm seviyesi turuncu olarak belirlendi. Vilayette gün boyu devam edecek yağışlar ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulan rüzgarlar bekleniyor.

07.02.2024 11:43  Güncelleme: 11:44
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Fransa'nın kuzey vilayetlerinden Pas-de-Calais için yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Meteoroloji servisi Meteo France'dan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları Hauts-de-France bölgesinde etkisini sürdürüyor.

Hauts-de-France'e bağlı Nord, Somme ve Ardennes'de şiddetli yağış riski nedeniyle alarm seviyesi sarıya yükseltilirken, Pas-de-Calais için de sel uyarısı yapılarak alarm seviyesi turuncu olarak belirlendi.

Pas-de-Calais'de yağışların gün boyu devam edeceği ve saatteki hızı 90 kilometreyi bulan rüzgarların vilayette etkili olacağı bildirildi.

Pas-de-Calais'de ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanmış ve bölge sakinleri evlerinden tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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