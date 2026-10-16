Fransa, sarı yeleklilerin yarınki protestoları öncesi şok bombası yasağını kaldırdı

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirdiği eylemler bir aydır sürerken hükümet, sarı yeleklilerin yarın düzenleyeceği geniş çaplı protestoları öncesinde polislerin şok bombası kullanma yasağını kaldırdığını açıkladı.

Fransa'da hükümet ülkede bir aydır devam eden lise eylemlerinin yanı sıra sarı yeleklilerin de yüzlerce noktada eylem yapma hazırlığına karşı güvenlik tedbirlerini sıkılaştırdı.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, lise eylemleri sırasında bir çocuğun elini kaybetmesi üzerine kolluk kuvvetlerinin kullanmasını yasakladığı şok bombasının yarınki protestolarda gerekli görülmesi halinde kullanılabileceğini açıkladı.

Ayrıca ülke genelinde 250 eylem ve 80 yürüyüş hazırlığı yapıldığını duyuran Nunez, Paris dışında yaklaşık yüz bin kişinin protestolara katılacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 1 aydır eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle lise ve üniversitelerin önünde toplanan öğrencilerin de sarı yeleklilerin eylemlerine katılması bekleniyor.

Fransa'da sarı yelekliler hareketi, akaryakıt zamlarına tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Paris'te yüz binlerce kişinin katılımıyla başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ağır polis şiddetine sahne olmuş, gösteriler kapsamında polis şiddeti nedeniyle yüzlerce kişi yaralanırken 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede bir aydır devam eden lise eylemlerinde ise bin 300'den fazla kişi yaralanmış, çoğunluğu reşit olmayan gençlerden oluşan 8 bine yakın kişi gözaltına alınmıştı.