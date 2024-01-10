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Fransa ve Cibuti, Kızıldeniz'deki Durumu Ele Aldı - Son Dakika
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Fransa ve Cibuti, Kızıldeniz'deki Durumu Ele Aldı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, telefonda Kızıldeniz'deki durumu ele aldı. Colonna, seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyulmasının önemine vurgu yaparken, Fransa'nın denizde güvenliği sağlamak için adımlar atacağını belirtti. Ayrıca, IGAD'ın Sudan'da ateşkes sağlaması ve insani yardımın ulaştırılması için arabuluculuk çabalarına destek verileceği ifade edildi.

Fransa ve Cibuti, Kızıldeniz\'deki Durumu Ele Aldı
10.01.2024 - 19:33,  Güncelleme: 19:35
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Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmud Ali Yusuf, telefonda Kızıldeniz'deki durumu ele aldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Colonna görüşmede, uluslararası hukukun temel prensiplerinden olan seyrüsefer özgürlüğüne saygı duyulmasının önemine değindi.

Fransız Bakan ayrıca, ülkesinin daha önce de Languedoc firkateyni ile yaptığı gibi denizde güvenliği sağlamak için gerekli tüm adımları atacağını belirtti.

Colonna, Cibuti başkanlığındaki Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin (IGAD) Sudan'da ateşkes sağlaması ve siyasi geçiş sürecinin yeniden başlatılmasını garanti altına alınmasının yanı sıra buraya insani yardımın ulaştırılması amacıyla arabuluculuk çabalarına da desteğini ifade etti.

İki bakan, Kızıldeniz'deki gerginliğin artmasını önlemek adına birlikte çalışmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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