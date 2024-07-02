Fransa ve Portekiz çeyrek finale yükseldi

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(ANKARA) - 2024Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa, Belçika'yı 1-0, Portekiz, Slovenya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda, Fransa ile Belçika saat 19.00'da karşı karşıya geldi. Fransa, 85. dakikada Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle maçı kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Portekiz ile Slovenya saat 22.00'de karşılaştı. Normal süresi ve uzatma devresi 0-0 biten maç panaltılara kaldı. Portekiz, penaltılarda Slovenya'yı 3-0 yenerek çeyrek final biletini aldı.

Fransa ve Portekiz çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.