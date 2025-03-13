Fransa Yabancı Mahkumları Ülkelerine Gönderecek

Fransa Adalet Bakanı Gerald Darmanin, yabancı mahkumların, kendi ülkelerinde cezalarını çekmesi için çalışmalar başlatacaklarını söyledi.

Darmanin, konuk olduğu Fransız radyosu Sud Radio'da Fransa'daki mahkumlar konusunu ele aldı.

Ülkedeki hapishanelerde bulunan mahkumların yüzde 25'inin yabancılardan oluştuğunu ifade eden Darmanin, yabancı mahkumların 3'te 2'sinin Avrupalı olmadığını belirtti.

Darmanin, gelecek günlerde söz konusu mahkumların sınır dışı edilmesi ve kendi ülkelerinde cezalarını çekmesi için bakanlığın çalışma başlatacağını açıkladı.

Mevcut durumda Fransa'daki yabancı tutukluların kendi ülkelerinde cezalarını çekmesi için söz konusu kişilerin fikirlerinin dikkate alındığını kaydeden Darmanin, "Gelecekte, mahkumun fikrine ihtiyaç duymayacağız." dedi.