Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da yaşam maliyeti ve hükümet politikalarına karşı başlatılan kitlesel gösteriler birçok kente yayıldı. Paris, Lyon ve Marsilya başta olmak üzere birçok kentte olaylara müdahale etmek isteyen ekipler de zaman zaman çaresiz kalıyor.

Fransa'da yoksul banliyölerdeki liselerde kronikleşen öğretmen açığı ve bakımsız okullara tepki olarak fitili ateşlenen öğrenci protestoları, hayat pahalılığı ve kamu harcamalarını hedef alan ülke çapında kitlesel bir hükümet karşıtı harekete dönüştü. Bugün sokaklara dökülen binlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında kent merkezlerinde son yılların en şiddetli çatışmaları yaşandı; polis kalabalıklara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada

EKİPLER ZAMAN ZAMAN ÇARESİZ KALDI

Paris, Lyon ve Marsilya başta olmak üzere ülke geneline hızla yayılan olaylara müdahale etmek isteyen polis ekipleri, göstericilerin sert tepkisi karşısında zaman zaman çaresiz kaldı. Resmi yetkililer, gün ortasına kadar sadece Paris dışındaki kentlerde 32 bin 800 kişinin katılım sağladığı yüzlerce gösterinin kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada

KAMU BİNALARI HEDEFTE

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde şu ana kadar 166 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Paris, Marsilya, Rennes, Toulouse ve Angers gibi bölgelerdeki gösterilerde "kapüşonlu kişiler" tarafından "hedefli şiddet eylemleri" gerçekleştirildiği aktarıldı. Bazı protestocuların yağma girişiminde bulunduğu, polise saldırdığı, kundaklama eylemi gerçekleştirdiği, devlet kurumlarını hedef aldığı ve Marsilya'daki polis karakoluna saldırdığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık verdiği vurgulanarak, "Aşırı sol unsurların öğleden sonra düzenlenen yürüyüşler sırasında durumu tırmandırmaya çalışması ihtimali çok yüksek" denildi.

Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada

PROTESTOCULAR İLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA

Başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'ndan (Place de la Republique) Porte de Clichy'ye doğru yerel saatle 14.00'te başlaması planlanan yürüyüş, protestocular ve polis arasında çıkan çatışmalar nedeniyle başlayamadı. Bir araç ateşe verilirken, polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Göstericiler ise polise havai fişek fırlattı.

Fransa genelinde protestoların şiddetlenmesiyle birlikte Paris'in yanı sıra Strasbourg'daki ve Marsilya'daki protestolarda da göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Paris'te 30 bin ila 60 bin, ülke genelinde ise 90 bin ila 170 bin arasında protestocunun sokağa çıkması bekleniyor.

Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Paris’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendiParis’te çatışmalar şiddetlenirken Macron çifti konserde dans ederken görüntülendi Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktıFransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı
MarsilyaHükümetFransaGüncelDünyaParisLyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kzy Vezy Kzy Vezy:
    DUNYAYA HAK ARAMANIN NE OLDUGUNU ÖĞRETEN MILLET 5 7 Yanıtla
    Mosses Can Mosses Can:
    Yurdum insanı uyumaya devam etsin! 3 5
    Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Market yapmalamak Hakmıdır. Lan defol 0 0
  • Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Endişeliyiz. ))) 5 1 Yanıtla
    ahmet huseynk ahmet huseynk:
    sen biat kültürüne alışmışsın hakkı nasıl alınır öğrenememişsin boyun eğmeye alıştırırılmış bir millet bizimki. Onun için adamlar söke söke haklarını alıyorlar senin arandaki farkla onların arasındaki fark o işte. Çünkü sen biat kültüründen boyun eğmek kültüründen gelmişsin Osmanlı’dan bu yana hep öyle öğretilmiş bir kulsun sen ne haddini hakkını arayasın. Ama bu adamların tarihleri öyle değil 1878 devrimlerine bak monarşi krallığı nasıl yerle bir ettiklerini görürsün. İşte senin arandaki farkla ondan arasındaki fark odur yok endişeliymiş sen kendi kendi geleceğinle ilgili bu bu ülkede 1 6
    ali tartan ali tartan:
    Arasana Ahmet o zarar vereceğin şeyler parasın senden vergi olarak çıkmayacak mı ha dağda gezip askerime mermi sıkan terörist ha şehirde vatandaşın dükkanını sokağı orayı burayı yakan sen ve senin gibiler farkınız ne ülkeye zarar vermek hatta bütün vatandaşın cebine zarar vermek aynı şey git başla hemen birazdan bir kaç araba yak ne duruyorsun 1 0
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Biz değil o. 0 0
    Toroman Kutlug Toroman Kutlug:
    Anmet huseynk. Anarşizm Dinine mi iman ettin. Biad değil İyi vatandaş. Giderim oyunu beğendiğim Lidere veririm. Onuda beğenmedim diğerine veririm. Vwtandaş olarak Çoluk çocuğumuzun Rızkını Sokalarda yağma yaparak çar çurt etmeyiz! Haaa ettirmeyizde. DEVLET EBET MÜDDETTİR.Devlete halel getirmeye çalışan da zaten neler yaptığımızı şahitlik etmişsindir 0 0
  • Taygun Demir:
    ekmek yoksa pasta yiyin biz öyle yapıyoruz :) 3 1 Yanıtla
  • Altan Urucu Altan Urucu:
    Oh oh keyifle izliyoruz 3 0 Yanıtla
  • Halit Halit:
    Helal olsun Fransa milleti az bile yapıyolar darısı Hollanda nın basına insanların kanını emmip Ukraynaya para gönderiyolar bize ne Ukraynadan umarım hiç durmazlar. Dünyaya tek demokrasi dersi veren Fıransız milleti. Allah yardımcıları olsun. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
İBB davasında İmamoğlu’nun savunması tamamlandı Hz. Ali’nin sözlerini okudu İBB davasında İmamoğlu'nun savunması tamamlandı! Hz. Ali'nin sözlerini okudu
Kışlak yolculuğu faciayla bitti Tüm serveti yok oldu Kışlak yolculuğu faciayla bitti! Tüm serveti yok oldu
Arda Güler’den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest Arda Güler'den memleketindeki hafızlık öğrencilerine anlamlı jest
Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi Tam 40 araç Selden geriye kalan manzara havadan görüntülendi! Tam 40 araç
Galatasaray’dan Erkan Engin’in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur Galatasaray'dan Erkan Engin'in VAR atamasına sert tepki: TFF sorumludur
Mahalleliye bak sen Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı Mahalleliye bak sen! Şüphelileri kaçırdılar, polis ateş açtı
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Cezaevindeki yakını için para verdiğini söylediği kişiyi vurdu, polisi kendisi çağırdı Cezaevindeki yakını için para verdiğini söylediği kişiyi vurdu, polisi kendisi çağırdı
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:26
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı için televizyonu açanlar çıldırdı!
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
15:33
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku Alanyaspor maçında da yok
Fenerbahçe'de Marco Asensio şoku! Alanyaspor maçında da yok
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaların rehin alındığı dönemi hatırlattı: Bugünlere kolay gelmedik
15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 38 bin hekim dışı personel alınacak
15:03
Fenerbahçe’nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı
Fenerbahçe'nin 20 yıllık soyunma odası yenilendi! Masrafı yönetim kurulu üyeleri karşıladı
15:01
Garajından çıkanlara bakın Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
15:01
Aziz Yıldırım’dan Samandıra’ya sürpriz ziyaret İki isimle görüştü
Aziz Yıldırım'dan Samandıra'ya sürpriz ziyaret! İki isimle görüştü
14:41
Fuat Oktay’dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı
13:31
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
13:01
Bunu da gördük “Polisim“ dedi, “arama kararı“ gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
Bunu da gördük! "Polisim" dedi, "arama kararı" gösterdi, evden para çalıp ayrıldı
12:08
Fransa’da 500 farklı noktada eylem Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı
Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı
11:12
Bakan Bayraktar’dan Gabar için yeni petrol müjdesi: Yakın zamanda açıklayabiliriz
Bakan Bayraktar'dan Gabar için yeni petrol müjdesi: Yakın zamanda açıklayabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:39:04. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei