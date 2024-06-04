Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı - Son Dakika
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Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı

Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İspanyol ve Fransız çiftçiler, haksız rekabeti protesto etmek amacıyla Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların'da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya'nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı. Çiftçiler, politikacıları harekete geçirmek ve taleplerini dinletmek için bu eylemleri gerçekleştirdiklerini belirtti. AB ülkelerindeki çiftçiler, artan maliyetler, vergiler, bürokratik işlemler, çevre düzenlemeleri ve ucuz gıda ithalatının oluşturduğu haksız rekabetle mücadele ettiklerini ifade etti.

04.06.2024 00:32
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- Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa- İspanya sınırını kapattı

PARİS - Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde İspanyol ve Fransız çiftçiler, haksız rekabeti protesto etmek amacıyla Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların'da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya'nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı.

Avrupa'da çiftçi protestoları devam ediyor. 6 ve 9 Haziran arası düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine günler kala İspanyol ve Fransız çiftçiler, AB dışından gelen haksız rekabeti protesto etti. Çiftçiler, Fransa ile İspanya sınırını oluşturan ve Pirene Dağların'da yer alan Bask bölgesindeki AP-8 ve İspanya'nın Katalonya bölgesindeki AP-7 otoyollarını traktörlerle trafiğe kapattı.

Traktörlerle trafiği engelleyen çiftçiler, bu eylemlerin amacının seçimler öncesi politikacıları harekete geçirmek olduğunu vurguladı. Politikacılar tarafından unutulduklarını ifade eden çiftçiler, Avrupa Parlamentosu seçimleri yaklaşırken politikacıların çiftçileri ciddiye alıp taleplerini dinleyip dinlemeyeceklerini merak ettiklerini belirttiler. Çiftçiler, Fransa'da tarımın zor durumda olduğunu ve yaklaşık 20 yıldır ihmal edildiğini vurguladılar.

Bu yılın başlarında çiftçiler, AB ülkelerinde haftalarca yolları kapatarak protestolar düzenlemişti. Çiftçiler, artan maliyetler ve vergiler, bürokratik işlemler, aşırı çevre düzenlemeleri ve ucuz gıda ithalatının oluşturduğu haksız rekabetle karşı karşıya olduklarını belirtmişlerdi. Çiftçilerin haftalar süren protestoları, AB'yi mayıs ayında tarım sektörünü desteklemek amacıyla verilen sübvansiyonları altı ay uzatmaya zorlamış, AB'nin Yeşil Mutabakat çevre politikalarının bazı bölümleri yumuşatılarak, 2040 iklim yol haritasından tarımsal emisyonların azaltılması hedefi çıkarılmıştı.

Kaynak: İHA

İspanya, Fransa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız ve İspanyol çiftçiler Fransa-İspanya sınırını kapattı - Son Dakika

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