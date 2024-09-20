GAC Aion, Tayland'da Yüksek Donanımlı Elektrikli SUV Tanıttı

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BANGKOK, 20 Eylül (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi GAC Grubu'na bağlı GAC Aion, lüks elektrikli araç pazarında fark yaratmayı amaçlayan yüksek donanımlı elektrikli spor kullanımlı araç (SUV) modeli HYPTEC HT'yi Perşembe günü Tayland'da resmen tanıttı.

Çinli otomobil üreticisinin yüksek kaliteli elektrikli aracı Hyper, 45. Bangkok Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki başarılı tanıtımının ardından HYPTEC olarak yeniden markalaştı. İki ayrı model olarak piyasaya sunulacak olan HYPTEC HT, çevreye duyarlı tasarım ve akıllı teknolojiyi bir araya getiriyor.

Aion Otomobil Satış (Tayland) Limited Şirketi ve Aion Otomobil Üretim (Tayland) Limited Şirketi'nin Genel Müdürü Ma Haiyang, HYPTEC HT'nin üstün özellikleriyle tüm kullanıcılara yeni bir dünyanın kapılarını açtığını söyledi.

Ma, "Bu yıl içinde 25 şarj istasyonu, 2027 yılına kadar ise Tayland genelinde 100 kentte 200 istasyon kurmayı hedefliyoruz. Bu hedefler için GAC Energy ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

GAC Aion, Tayland stratejisini Haziran 2023'te resmen başlatarak ilk ürününü Eylül 2023'te piyasaya sürdü. GAC Aion, Tayland'daki ilk elektrikli araç fabrikasını ise Temmuz 2024'te açtı.