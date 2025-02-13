Gana'da 81 Bin Hayalet İşçi Tespit Edildi

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Gana hükümeti, devlet kurumlarında çalışmadığı halde düzenli maaş ödenen 81 bin kişi tespit ettiklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yapılan incelemeler sonucunda bir önceki hükümet döneminde 81 bin "hayalet işçiye" maaş ödendiğinin ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "hayalet işçilerin" isimlerinin, mezunların bir yıllık zorunlu işe yerleştirilmelerini denetlemekten sorumlu olan kurumda, ödemelerdeki gecikmeleri gidermek için yapılan bir sayım sonrasında ortaya çıktığı vurgulandı.

Öte yandan, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Ulusal Hizmet Kurumu'nun eski hükümet dönemindeki faaliyetlerinin soruşturulması talimatını verdi.