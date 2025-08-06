Gana'nın Ashanti vilayetinde bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlerde, yolcu taşıyan bir helikopterin Ashanti'ye bağlı Adansi Brofoyedu bölgesinde düştüğü belirtildi. Kazanın ardından helikopterde yangın çıktı.
Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, başkent Akra'dan Obuasi kentine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin radardan kaybolduğu bildirildi. Açıklamada, askeri helikopterde 3 kişilik mürettebat ve 5 yolcunun bulunduğu kaydedildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında iki bakan Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Samuel Sarpong'un da olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Gana'da askeri helikopter düştü: 8 ölü - Son Dakika
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