Gana'da M Çiçeği Vakaları 85'e Yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 85'e çıktığı bildirildi.

Ülke genelinde hemşirelerin grevi devam ederken, M çiçeği virüsü vaka sayısı artmaya devam ediyor.

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 6 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede geçen aydan bu yana M çiçeği vaka sayısının 85'e yükseldiği aktarıldı.

Virüsün genellikle yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik ve yorgunluk gibi semptomlara yol açtığı belirtilen açıklamada, bu semptomlardan herhangi birini yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları istendi.

Öte yandan, GHS Halk Sağlığı Direktörü Franklin Asiedu-Bekoe, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla aşılama için yüksek risk gruplarını belirleme çabalarının devam ettiğini kaydetti.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği vakasının tespit edildiğini açıklamıştı.

Hem hayvanlardan hem de insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel tedavi yöntemi bulunmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.