Gana'da Seçim: Mahama Önde

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Batı Afrika ülkelerinden Gana'da, dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC) adayı John Dramani Mahama önde gidiyor.

3news adlı medya sitesine göre, ülkenin çoğu vilayetinde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçlar belli oldu.

Buna göre NDC adayı eski Cumhurbaşkanı Mahama yüzde 55,1 oyla önde gidiyor.

İkinci sırada bulunan iktidardaki Ulusal Vatansever Partisi (NPP) adayı mevcut Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia ise 41,7 oy aldı.

NDC, milletvekili seçimlerinde de parlamentodaki 275 sandalyeden 185'i aldı.

Öte yandan Bawumia, Mahama'yı arayarak tebrik etti.

Bawumia, düzenlediği basın toplantısında, seçimde yenilgiyi kabul etti.

Ülkede dün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde 12 aday yarışmıştı.

Gana'da bir adayın cumhurbaşkanı seçilebilmesi için oyların yüzde 50'sinden fazlasını alması gerekiyor.