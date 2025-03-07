AKRA, 7 Mart (Xinhua) -- Gana'nın başkenti Akra'da ülkenin bağımsızlığının 68. yıldönümü sebebiyle düzenlenen kutlamalara katılan insanlar, 6 Mart 2025.
Gana, İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazanmasının 68. yıldönümünü perşembe günü başkent Akra'daki devlet başkanlığı sarayı Jubilee House'un önünde düzenlenen ulusal geçit töreniyle kutladı. (Fotoğraf: Seth/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gana'nın 68. Bağımsızlık Kutlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?