Gana, Terörle Mücadeledeki İddiaları Reddetti - Son Dakika
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Gana, Terörle Mücadeledeki İddiaları Reddetti

Gana hükümeti, Burkina Faso'daki militanların destek aldığını reddetti ve terörle mücadele vurgusu yaptı.

27.10.2024 12:16
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Gana hükümeti, Burkina Faso'daki silahlı örgütlerin saldırılarını sürdürebilmek için Gana'nın kuzeyini gizlice lojistik ve tıbbi üs olarak kullandıkları iddialarını reddetti.

Gana Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, militan gruplarla herhangi bir "saldırmazlık politikası" ya da zımni anlaşma olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Gana'nın militanlar için bir "ikmal hattı" olarak gösterilmesinin şiddetle reddedildiği ifade edilerek, Gana'nın terörle mücadeledeki çabalarının, bölgesel ve küresel ortakları tarafından takdir edildiği kaydedildi.

Ulusal güvenlik güçlerinin özellikle Gana'nın kuzey sınırı boyunca terörle mücadele çabalarına aktif olarak katıldığı aktarılan açıklamada, hükümetin, devlet güvenlik ve istihbarat kurumları aracılığıyla, herhangi bir terörist sızmasını veya militanların sınır ötesi hareketini önlemek için sürekli operasyonlar yürüttüğü ve bunu yıllardır kayda değer başarılarla yaptığı ifade edildi.

Burkina Faso'daki silahlı örgütlerin saldırılarını sürdürebilmek için komşusu Gana'nın kuzeyini gizlice lojistik ve tıbbi üs olarak kullandığı iddia edilmişti.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun kullandığı ortak sınır, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Burkina Faso'da, 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Kaynak: AA

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