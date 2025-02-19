Gassallığı 9 Yıldır Yapıyor - Son Dakika
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Gassallığı 9 Yıldır Yapıyor

Gassallığı 9 Yıldır Yapıyor

Kilis'te Vahide Sevim Kepenek, gassallık yaparak cenaze hizmetlerine katkı sağlıyor.

19.02.2025 13:18
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Kilis'te yaşayan 52 yaşındaki Vahide Sevim Kepenek, internetten izlediği videolardan etkilenerek 9 yıldır gassallık yapıyor.

Ev hanımıyken gassallığa merak salan Kepenek, Kilis Müftülüğünün 6 ay süren uygulamalı eğitiminin ardından sertifika alarak 43 yaşında mesleğine başladı.

Kilis Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne bağlı çalışan Kepenek, mesleğini severek yaptığını söyledi.

"Ölü yıkıyorum deyince şaşırarak tedirgin oluyorlar"

Herkesin gassallık yapamayacağını anlatan Kepenek, insanların mesleğini duyunca şaşırdığını ve tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kepenek, cenazeleri yıkarken kendisinin de üzüldüğünü aktararak, "Cenaze yakınları gibi biz de üzülüyoruz. Onların acılarını biz de paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Gassal olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Kepenek, "Bu mesleği yapmak için biraz da korkusuz olmak gerekiyor. Gassal olmak için gelen kişiler oldu. Ancak korktuklarını söyleyerek bir daha gelmediler. İnsanları son yolculuğuna hazırlamanın sevabından yararlanmalarını isterim." dedi.

Kaynak: AA

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