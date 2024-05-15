GAÜN İlahiyat Fakültesi öğrencileri Kudüs konulu söyleşi düzenledi - Son Dakika
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GAÜN İlahiyat Fakültesi öğrencileri Kudüs konulu söyleşi düzenledi

GAÜN İlahiyat Fakültesi öğrencileri Kudüs konulu söyleşi düzenledi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi öğrencileri Amine Sena Aslan ve Dilek Kurt, Kudüs ziyaretleri sonrasında öğrencilerle bir söyleşi düzenledi. Aslan ve Kurt, zulmün arttığı ve masum insanların katledildiği Kudüs'ü anlatarak, bilinçlendirme ve dini değerleri şahlandırma amacıyla mücadele ettiklerini belirtti. Dilek Kurt, Kudüs'ten döndükten sonra orayı anlatmanın ve unutturmamanın bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

15.05.2024 13:29
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Amine Sena Aslan ve Dilek Kurt tarafından Kudüs konulu söyleşi düzenlendi.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Amine Sena Aslan ve Dilek Kurt Kudüs ziyaretleri sonrasındaki gözlemlerini öğrencilerle paylaştı.

Amine Sena Aslan, zalimin zulmünü anlatmanın ve bilinçli bir nesil uğruna yola devam etmenin Müslümanlık adına yapılması gerektiğini belirterek, "Zulmün hızla arttığı, masum insanların katledildiği beldeyi ziyaretimizin elbette bir mücadelesi olacaktı ve bu mücadelemizi izlenimlerimizi aktararak yapıyoruz. Bilmeyenleri bilinçlendirip, dini değerlerimizi tekrar şahlandırma derdinde ve davasındayız. Allah izin verdiği sürece her daim bu böyle olacak." diye konuştu.

Kudüs ziyareti sonrası duygularını paylaşan Dilek Kurt ise Kudüs'e gidip geldikten sonra ayrı bir mutluluk yaşadığına işaret ederek, "Bu mutluluğun bir şahitliği ve sorumluluğu da var. Kudüs'ten döner dönmez artık orayı anlatmak ve hiç unutturmamak için bir farzı kifaye oldu. Biliyorum ki Kudüs davası elbet birilerinin omzunda taşınacak. Önemli olan kimin omzunda taşındığı. Bu davanın bir neferi olmak için bildiklerimi ve şahit olduklarımı anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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