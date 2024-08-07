GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 15. Dönem Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika
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GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 15. Dönem Mezunlarını Uğurladı

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 15. Dönem Mezunlarını Uğurladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, 15'inci dönem mezunlarını uğurladı. Tören, mezuniyet belgelerinin takdimi ve kep atma ile sona erdi.

07.08.2024 15:42
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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, 15'inci dönem mezunlarını uğurladı.

GAÜN Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt'un selamlama konuşmasının ardından öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdimi yapıldı.

Dereceye giren ve mezun olan öğrencilere sektör temsilcileri hediyelerini verdiği tören, kep atmayla sona erdi.

Kaynak: AA

Gaziantep Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 15. Dönem Mezunlarını Uğurladı - Son Dakika

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