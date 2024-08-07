GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 15. Dönem Mezunlarını Uğurladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, 15'inci dönem mezunlarını uğurladı.
GAÜN Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt'un selamlama konuşmasının ardından öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdimi yapıldı.
Dereceye giren ve mezun olan öğrencilere sektör temsilcileri hediyelerini verdiği tören, kep atmayla sona erdi.
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