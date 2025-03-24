Gazetecilik Suç Değildir

(ANKARA) - Basın Konseyi'nden yapılan açıklamada, son zamanlarda gözaltına alınan gazetecilere ilişkin olarak, "Gazetecilik kamu görevidir, suç değildir" ifadeleri kullanıldı.

Basın Konseyi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazetecilik kamu görevidir. Suç değildir. Son günlerde yaşanan toplumsal olayları ve demokrasiye sahip çıkmak isteyen halkın tepkisini izlemek üzere görevlerini yapan gazetecilerin gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verildi.