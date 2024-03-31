GAZİANTEP SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 20:37
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.406
Toplam Seçmen : 1.383.866
Açılan Sandık : 1.496
Açılan Sandık Oranı : % 33,95
Kullanılan Oy : 311.057
Geçerli Oy : 298.421
Katılım Oranı : % 67,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFATMA ŞAHİN% 37,22111.085
CHPMUZAFFER ERTÜRK% 30,1990.094
YENİDEN REFAHŞÜKRÜ YILMAZ% 16,348.655
DİĞER% 7,5122.419
DEM PARTİSELMAN TUTUMLU% 4,7114.055
İYİ PARTİYAŞAR SAĞLAM% 1,654.919
SAADETAHMET CENGİZ% 1,133.361
ZAFER PARTİSİMEHMET PAMUK% 0,672.002
HÜDA PARMEHMET NAKŞİ ERAT% 0,15447
DEVA PARTİSİEKREM KURT% 0,06175
DSPMEHMET BOZKURT% 0,05157
TİPÖMER ATALAY% 0,04116
BTPÖMER FARUK BOZTEPE% 0,0399
HKPDENİZ KORKMAZ% 0,0398
DPABDÜLKADİR ÖZ% 0,0389
TKPFATMA YÜCETAŞ% 0,0384
BAĞIMSIZRAMAZAN KARABUDAK% 0,0267
ANAPÖNDER BEŞE% 0,0266
VATAN PARTİSİMUSTAFA GÖKÇAYIR% 0,0258
HAK-PARAYŞE ÇALIŞKAN% 0,0257
MİLLETALİ GALİP EMRULLAH% 0,0257
GELECEK PARTİSİHÜSEYİN ÖZCAN% 0,0251
MİLLİ YOLOSMAN DOST% 0,0244
YTPSALİH SEZGİN% 0,0139
BAĞIMSIZHASAN ŞAHİN KARACAOĞLU% 0,0132
APMURAT DENİZ% 0,0128
BAĞIMSIZMAHMUT KARALAR% 0,0123
AB PARTİHÜSEYİN İNCE% 0,0118
ABPAYFER AKAY% 0,0115
TKHABDULLAH TUTUŞ% 011
ARABAN

Açılan Sandık Oranı : % 31,87
Katılım Oranı : % 85,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ÖZDEMİR% 31,661.391
YENİDEN REFAHHASAN DOĞRU% 21,69953
CHPHÜSEYİN KILIÇ% 20,57904
DİĞER% 11,83520
İYİ PARTİERDAL EKİNCİ% 8,53375
DEM PARTİRİFAT DAĞDELEN% 2,94129
BAĞIMSIZİBRAHİM KOCA% 1,357
ANAPMEHMET CİHAN DEMİR% 0,3616
MİLLETALİ EMRULLAH İNCEARIK% 0,2310
SAADETREŞİT ÇELİK% 0,188
HÜDA PARAHMET GÖRGEL% 0,146
ZAFER PARTİSİRABİA SEÇKİN% 0,115
DEVA PARTİSİMEHMET ÇINAR% 0,115
VATAN PARTİSİALİ GÖKÇAYIR% 0,094
BTPSEYDİ AHMET KARACA% 0,073
AB PARTİEMİNE İLHAN% 0,073
DPTURGAY SARIOĞLU% 0,073
GELECEK PARTİSİÖZLEM BALİM% 0,052
İSLAHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 43,21
Katılım Oranı : % 75,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİKEMAL VURAL% 35,034.723
CHPOKAN ÖZTÜRK% 27,443.699
YENİDEN REFAHMURAT MUSTAFA SELİMOĞLU% 26,783.611
DİĞER% 5,79780
İYİ PARTİHACER BÜLBÜL% 3,42461
DEM PARTİMEHMET GÜLLÜ AYDIN% 0,6284
ZAFER PARTİSİMUSTAFA ÖZTÜRK% 0,341
DEVA PARTİSİBEKİR YÜCEL% 0,2229
BAĞIMSIZSÜLEYMAN YILMAZ% 0,1317
DSPNİYAZİ İNCEARIK% 0,068
HÜDA PARMEHMET ŞİMŞEK% 0,046
MİLLETMEHMET MUSTAFA YAKAR% 0,046
HKPKEMAL KAYA% 0,034
BTPÖMER MURAT KARACA% 0,034
VATAN PARTİSİCUMA DAL% 0,034
ANAPHATİCE SİBEL ÖLÇAL% 0,023
HAK-PARİSMAİL AKDOĞAN% 0,022
KARKAMIŞ

Açılan Sandık Oranı : % 65,22
Katılım Oranı : % 84,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA GÜZEL% 55,591.824
MHPBÜLENT TİRYAKİ% 44,291.453
İYİ PARTİMEHMET POLAT% 0,062
YENİDEN REFAHAHMET KILIÇPARLAR% 0,031
VATAN PARTİSİSEVGİ GÖREN% 0,031
NİZİP

Açılan Sandık Oranı : % 21,74
Katılım Oranı : % 86,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ DOĞAN% 38,364.676
AK PARTİHACİ FEVZİ AKDOĞAN% 32,353.944
YENİDEN REFAHMUSTAFA DOKTOROĞLU% 21,182.582
DİĞER% 3,68449
DEM PARTİYUSUF GÜLER% 1,67204
İYİ PARTİGİZEM BÜŞRA BİLGİÇ% 1,48180
HÜDA PARBAYRAM ÇAKAR% 0,5263
SAADETÖMER YILMAZ% 0,2227
ZAFER PARTİSİŞAHMERAN ŞEKER% 0,1519
BÜYÜK BİRLİKŞERİF KAYA% 0,1518
GELECEK PARTİSİHASAN ŞİMŞEK% 0,056
BAĞIMSIZADNAN SÖNMEZ% 0,056
APAYHAN ŞİMŞEK% 0,034
DSPHÜSEYİN TOPALOĞLU% 0,023
DPAHMET HAKAN AKFIRAT% 0,023
DEVA PARTİSİEROL ONGUR% 0,022
VATAN PARTİSİEMRAH YILDIZ% 0,022
ANAPHASAN TOSUN% 0,011
BTPENES BOZKURT% 0,011
MİLLETİBRAHİM HALİL EMRULLAH% 0,011
NURDAĞI

Açılan Sandık Oranı : % 35,24
Katılım Oranı : % 80,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILDIRIR% 49,763.407
YENİDEN REFAHHASAN DİLEK% 44,223.028
CHPMUSTAFA ÇETİN% 2,31158
DİĞER% 1,389
SAADETERHAN ÖZÇOBAN% 0,641
DEM PARTİMÜSLÜM DENİZHAN% 0,5437
İYİ PARTİİLHAN TEK% 0,3826
HÜDA PARSAİT CİHANGİR% 0,2618
ZAFER PARTİSİYAĞMUR ALBAYRAM% 0,2316
DEVA PARTİSİRUKİYE KILIÇKIRAN% 0,139
DSPMUSTAFA BARNA% 0,096
ANAPULAŞ GEZER% 0,064
BTPSÜLEYMAN KILINÇ% 0,064
DPKEREM YILMAZ% 0,064
OĞUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 55,91
Katılım Oranı : % 75,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHBEKİR ÖZTEKİN% 39,093.899
MHPMEHMET SAİT KILIÇ% 35,73.561
CHPAHMET BOZGEYİK% 19,881.983
İYİ PARTİMEHMET KILINÇ% 3,32331
DİĞER% 1,24124
DEVA PARTİSİMEHMET BOZKURT% 0,2525
DEM PARTİYILMAZ MELET% 0,2222
SAADETCEBBAR DİNÇ% 0,1515
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN TAŞDEMİR% 0,077
ANAPEREN GÜLERİM% 0,033
VATAN PARTİSİAYŞE BAKIŞGAN% 0,022
DSPYAKUP ÖZTÜRKMEN% 0,011
HÜDA PARADİL KÖK% 0,011
DPSÜLEYMAN MERCAN% 0,011
ŞAHİNBEY

Açılan Sandık Oranı : % 15,05
Katılım Oranı : % 63,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU% 54,2330.592
CHPARKIN BEREKETOĞLU% 25,3614.304
YENİDEN REFAHMEHMET ÖS% 8,514.800
DİĞER% 4,662.632
DEM PARTİYAKUP KOCA% 2,471.391
İYİ PARTİIŞIL KULAKSIZ% 1,43805
ZAFER PARTİSİMİKAİL YILDIZ% 1,33752
SAADETYILMAZ SAĞÇETİN% 0,85479
BÜYÜK BİRLİKHÜLYA DEMİR% 0,32179
TİPHARUN YILDIRIM% 0,1482
HÜDA PARORHAN HARAT% 0,1375
DEVA PARTİSİBEKİR SALTAN% 0,1160
TKPFATİ BAHAR% 0,0951
BTPASLI GELDEÇ% 0,0742
DPALİ GÜRLER% 0,0530
MEMLEKETHALİL İBRAHİM ÇIBIK% 0,0528
GELECEK PARTİSİSAVAŞ SABRİ ONGUR% 0,0423
ANAPEBRU ERSAN% 0,0422
MİLLETMEHMET AKAN% 0,0320
DSPKENAN ERDEM% 0,0315
HKPMEHMET YÜCE% 0,0211
MİLLİ YOLALİ DAL% 0,0210
VATAN PARTİSİYUSUF GÖREN% 0,029
ŞEHİTKAMİL

Açılan Sandık Oranı : % 33,37
Katılım Oranı : % 66,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPUMUT YILMAZ% 40,846.286
AK PARTİMUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU% 25,729.158
YENİDEN REFAHKAMİL YAVUZER% 14,1416.039
DİĞER% 9,1410.364
DEM PARTİKEMAL İLİK% 5,86.586
İYİ PARTİSELAMİ DEMİRKOL% 1,581.792
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VAHDETTİN YÜKSEL% 1,561.769
SAADETMEHMET HAYRİ KAMALI% 1,271.436
ZAFER PARTİSİERMAN EBÇEM% 0,0110
HÜDA PARMUSTAFA KARAKURT% 03
BTPHALİT BOZKURT% 02
MEMLEKETERCAN AKYOSUN% 01
DPOMAY KARAATA% 01
MİLLİ YOLAHMET BURAK KURT% 01
BAĞIMSIZHÜSEYİN KIRAN% 01
YAVUZELİ

Açılan Sandık Oranı : % 76,19
Katılım Oranı : % 80,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU% 35,12.986
CHPBEKİR SAKAR% 34,712.953
YENİDEN REFAHMEHMET KAYA% 27,022.299
DİĞER% 1,75149
İYİ PARTİAHMET ÇAKMAK% 1,26107
DEVA PARTİSİHÜSEYİN DAL% 0,087
SAADETFEVZİ KARAKAYA% 0,065
ZAFER PARTİSİRAMAZAN BURAK ATEŞ% 0,022

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel GAZİANTEP SON - Son Dakika

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  • Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı
    20:52 Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

    Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

  • İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay önde
    20:52 İzmir'de CHP Adayı Cemil Tugay önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.

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    20:51 Isparta'da oy sayma işlemi devam ediyor

    Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.

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    20:51 CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Kaya Seçimi Kazandı

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    20:50 Ardahan'da Seçim Sonuçları Belli Olmaya Başladı

    31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.

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    20:49 Ankara'da yerel seçimlerde Mansur Yavaş önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.

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    20:48 Kırşehir'de CHP Adayı Ekicioğlu Önde Gidiyor

    ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.


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17:39 Yurdum insanı şaşırtmıyor Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi Yurdum insanı şaşırtmıyor! Taraftarlar, takımlarının futbolcularına oy verdi
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